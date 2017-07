Furtwangen 10 000 Besucher im Bregtalbad

Elke Pfaff ist das Glück hold – sie gewinnt eine Saisonkarte für 2018.

Furtwangen – Das 10 000er-Glück schlug im Bregtalbad am Vormittag zu und belohnte drei regelmäßige Schwimmerinnen aus Furtwangen. Der Termin fiel auf den 6. Juli und damit auf einen Tag später als im Jahrhundertsommer 2015. In den durchwachsenen Sommern 2014 und 2016 wurde die 10 000er-Marke jeweils erst Ende Juli geknackt. Am Freitagnachmittag machte Bürgermeister Josef Herdner Kiosk-Dienst und freute sich, dass er persönlich der 10 000. Besucherin Elke Pfaff nochmals zum Saisonkarten-Gutschein 2018 sowie der 9999. Besucherin Iris Ganter und der Nummer 10 001, Kersten Stolz, zu je einer Flasche Sekt gratulieren durfte. Alle drei sind begeisterte Bregtalbad-Fans, teilweise mit Kind und Kegel, und sie können größtenteils das Schwimmbad gut zu Fuß erreichen. Sie freuen sich über die frühen Öffnungszeiten, die gute Stimmung, über den guten Kaffee im Kiosk und die schönen Happy-Friday-Abende, wie sie sagen.