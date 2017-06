Furtwangen/Gütenbach 1,3 Millionen Euro für Gewerbegebiet  Erschließung beginnt im Juni

Der Ausschuss des Zweckverbandes Furtwangen-Gütenbach vergibt die Arbeiten für das interkommunale Gewerbegebiet Ob der Eck. Vier Wochen lang ist die Zufahrt nur per Umleitung möglich.

Die Erschließung des interkommunalen Gewerbegebiet Ob der Eck nimmt Fahrt auf. Der Ausschuss des Zweckverbandes Furtwangen-Gütenbach vergab die Bauarbeiten für gut 1,3 Millionen Euro an die Bauunternehmung Hermann GmbH Furtwangen.

Drei Angebote waren eingegangen, und Bürgermeister Rolf Breisacher zeigte sich erfreut, dass das Ergebnis sogar noch etwas niedriger lag als die Kostenberechnung des Ingenieurbüros. Für den Straßenbau sind 730 000 Euro im Haushaltsplan 2017 vorgesehen, für Wasser und Abwasser 835 000 Euro.

Torsten Riedschy vom Ingenieurbüro Breinlinger erläuterte, dass mit den Bauarbeiten Mitte Juni begonnen wird. Nach Auskunft von Bürgermeister Rolf Breisacher werden sie in zwei Abschnitte aufgeteilt. 2017 soll die Haupterschließungsstraße von der Einmündung der Landesstraße bis zur Straße Ob der Eck fertiggestellt werden, die Stichstraßen werden 2018 gebaut.

Für etwa vier Wochen wird die gewohnte Zufahrt zum Gewerbegebiet nicht möglich sein, weil zwei größere Schachtbauwerke an der Landesstraße 173 gebaut werden, erläuterte Torsten Riedschy. Für diese Zeit wird der Verkehr voraussichtlich über das Gelände der Firma Rena umgeleitet. Auch die Bushaltestelle muss während der Bauzeit verlegt werden.

Genaue Vorschriften gibt es für die Sicherung des Biotops am Eingang zum Gewerbegebiet, erläuterte Riedschy auf Anfrage von Stadtrat Franz Sauter. Mit Überraschungen zur Bodenbeschaffenheit sei nicht zu rechnen, antwortete der Ingenieur auf eine Anfrage von Jörg Markon. Ein Gutachten über die Bodenbeschaffenheit liege vor.

Einstimmig beschloss der Gemeinsame Ausschuss die Arbeitsvergabe an die Furtwanger Baufirma Hermann GmbH. Das gemeinsame Gewerbegebiet Ob der Eck schließt sich an das Gütenbacher Gewerbegebiet an, es ist 4,5 Hektar groß. Bereits 2012 gründeten die Gemeinden Furtwangen und Gütenbach den Zweckverband. Grundstücksverhandlungen und Planung nahmen viel Zeit in Anspruch. Jetzt konnte der Ausschuss den Startschuss geben.