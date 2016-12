Rötenbach Auto kommt von der Straße ab und kracht mit der Fahrerseite auf einen Baum

Bei einem Unfall auf der B31 kommt ein 61-jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn und prallt gegen einen Baum. Dabei wird er massiv in seinem Fahrzeug eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 22.00 Uhr auf der B31 zwischen Neustadt und Rötenbach im Rötenbacherwald. Ein Autofahrer befuhr die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Völlig unklar ist im Moment noch warum der 61-jährige Fahrer mit seinem Wagen nach rechts von der Bundesstraße abkam. Der Wagen fuhr nach rechts die Böschung hinab und drehte sich, so dass er mit der Fahrerseite gegen einen Baum krachte. Dabei wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Mit schwerem technischen Gerät wurde das Dach entfernt und die Türen beseitigt so das der Notarzt den Fahrer versorgen konnte. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Löffingen sowie die Feuerwehr Friedenweiler Rötenbach im Einsatz. Die Bundesstraße war zum Zeitpunkt der Rettung und der Aufräummaßnahmen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.