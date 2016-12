Friedenweiler 38 Reifen illegal im Wald bei Friedenweiler entsorgt

Nach einem Müllsünder fahndet die Polizei im Hochschwarzwald: Eine größere Menge Altreifen ist einfach in einen Wald bei Friedenweiler geworfen worden.

38 alte Reifen entsorgten Unbekannte zwischen 10. und 20. Dezember in einem Waldstück, das direkt an die Kreisstraße zwischen Friedenweiler und Kleineisenbach grenzt. Der Grundstückseigentümer muss jetzt für die Entsorgung aufkommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Telefon 07654/806 060, in Verbindung zu setzen.