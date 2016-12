Feldberg Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall auf dem Feldberg

Ausflugsfahrt endet mit Blechschaden und Verletzten: Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochmorgen auf dem Feldberg auf der Bundesstraße 317 zwei Personen verletzt worden. Zwei Autos prallten nahe der Passhöhe zusammen.

Ein Mercedes aus dem Raum Stuttgart, der mit zwei Personen besetzt war, fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 317 in Richtung Lörrach. Auf Höhe der alten Straßenmeisterei wollte der Autofahrer bei strahlendem Sonnenschein nach links in die Parkplätze neben der Straße einbiegen und achtete wohl nicht auf den Gegenverkehr.



In diesem Moment kam ihm prompt auf der Gegenspur ein Suzuki-Geländewagen aus der Schweiz entgegen. Dessen Fahrer übersah wohl den abbiegenden Mercedes, dessen Fahrer hier eigentlich hätte warten müssen. Nach Polizeiangaben sei er durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen. Der Geländewagen prallte mit seiner Front auf die rechte hintere Seite des Mercedes, der durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt wurde, genau wie der Geländewagen, in dem eine Person saß.



Ein Notarzt und die Besatzungen von zwei Rettungswagen kümmerten sich an der Unfallstelle um zwei Verletzte. Im Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr Feldberg, die ausgelaufene Betriebsstoffe der beiden total beschädigten Fahrzeuge aufnahm und den Brandschutz sicherstellte. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet.