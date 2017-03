Gefährliche Auto- und Personenfallen hat ein bislang unbekannter Mann in Feldberg zu verantworten: Am Samstag gegen 0.34 Uhr beschädigte der Täter einen Wegweiser und nahm an unterschiedlichen Stellen Gullydeckel aus der Straßendecke und legte diese auf die Fahrbahn.

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war der Mann zuvor gegen 21.40 Uhr mit dem Linienbus an der Haltestelle Altglashütten eingetroffen und hatte in einer Bankfiliale in der Windgfällstraße einige Zeit verweilt. Im Weiteren beschädigte er in der Straße ein Hinweisschild, indem er einen angebrachten Wegweiser entfernte und mitnahm. Diesen platzierte er in einem Gullyloch an der Kirchstraße, nachdem er zuvor den Deckel aus dessen Verankerung entnahm.



Im Anschluss überquerte der Täter die Bundesstraße an einer Tankstelle und enthob erneut zwei Gullydeckel aus der Straßendecke, um diese auf der B500 zu platzieren. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Mann etwa 1,95 Meter groß sein, mit schlanker Statur und dunkler Hautfarbe. Zum Tatzeitpunkt soll der Mann mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein.



Die Polizei hat Hinweise auf zwei Autos, deren Fahrer sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort befunden haben. Die Polizei bittet diese Fahrer und andere Personen, die Angaben zu den Taten machen können, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 beim Polizeirevier Titisee-Neustadt zu melden.