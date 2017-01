Feldberg Mercedes-Fahrer schlägt mit der Faust zu

Ein rabiat zuschlagender Verkehrsrowdy beschäftigt die Polizei im Hochschwarzwald: Ein Mercedes-Fahrer hat in Altglashütten am Feldberg einen Suzuki-Fahrer mit einem Fausthieb verletzt.

Gewalt im Straßenverkehr ist im Hochschwarzwald nicht alltäglich. Doch ein Beispiel zeigt, dass auch in der beschaulichen Ferienregion des Feldbergs raue Sitten bei den Autofahrern scheinbar Einzug gehalten haben: Zuerst hat ein Mercedes-Fahrer einen Suzuki-Fahrer mit einem riskanten Fahrmanöver provoziert, dann hat er den Mann im Altglashütten mit der Faust geschlagen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Freitag, gegen 8.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines silbernen Suzuki-Geländewagens, Modell Jimny, die Kreisstraße von Rotkreuz in Richtung Altglashütten. An der Einmündung Talblick kam ein dunkler Mercedes aus der untergeordneten Straße herausgefahren und nahm dem Suzuki-Fahrer die Vorfahrt. Dieser musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Er gestikulierte dem Mercedes-Fahrer, dass er besser aufpassen solle.

Wenig später parkte der Fahrer des Geländewagens beim Rathaus in Altglashütten und bemerkte kurz darauf, dass ihn der besagte Fahrer des Mercedes eingeparkt hatte. Der Fahrer des Mercedes stieg aus und näherte sich dem Suzuki. Er riss die Fahretüre auf, beleidigte den Fahrer, dem er zuvor die Vorfahrt genommen hatte, packte ihn am Kragen und schlug ihm unvermittelt mit der Faust auf den Kopf. Grund für diesen Ausraster war, dass sich der Mercedes-Fahrer durch die vorausgegangenen Gesten des Suzuki-Fahrers beleidigt fühlte.

Beim geschädigten Suzuki-Fahrer wurde von einer Ärztin ein Hämatom am linken Ohr diagnostiziert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360, in Verbindung zu setzen.