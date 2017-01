vor 10 Stunden dpa/lsw Seebach/Feldberg Frischer Schnee – Wintersportler zieht es auf die Piste

Frischer Schnee hat Freizeitsportler am Wochenende auf die Pisten im Südwesten gelockt. Skifahrer und Snowboarder fuhren am Samstag im Schwarzwald bei eisigen Temperaturen die Berge hinab. Am Feldberg betrug die Schneehöhe nach Angaben des zuständigen Liftverbunds am Morgen 5 bis 19 Zentimeter.

