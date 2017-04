Eisenbach Diebe stehlen wertvolle Uhren

Ein dreister Einbruch überschattet die Eisenbacher Antik-Uhrenbörse: Einbrecher haben dort am Wochenende wertvolle Uhren gestohlen. Der Schaden ist beträchtlich.

In der Nacht zum Sonntag wurde in die Wolfwinkelhalle eingebrochen. Dort findet derzeit die bei Uhrenfreunden sehr beliebte "Antik-Uhrenbörse Eisenbach" statt. "Die Täter stahlen trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen Exponate im Wert von mehreren zehntausend Euro", informierte ein Polizeisprecher am Sonntag. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu den Einbrechern oder dem Verbleib der Uhren geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/933 60 an das Polizeirevier Neustadt zu wenden.