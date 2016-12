Donaueschingen Jahresrückblick 2016: Neuer Treff fürBrigach und Breg

Der Ausbau der B 31 kostet den Bund deutlich über 30 Millionen Euro. Denn neben dem eigentlichen Straßenbau müssen für die Landversiegelung auch noch Ausgleichsflächen für den Umweltschutz geschaffen werden. Größtes Projekt soll nach dem Willen der Kommunalpolitiker, die vom Landratsamt vorgeschlagene Verlegung des Donauursprungs werden, die zudem über ein EU-Projekt (zwei Millionen bis maximal 2021 abrufbar) gefördert werden würde. Rund um den Zusammenfluss soll zudem ein Auepark angelegt werden.

Durch die beiden weiteren Spuren rückt die Bundesstraße noch näher an den Zusammenfluss von Brigach und Breg heran. Ein touristisch attraktives Ziel wäre das nicht. Eine Verlegung um rund hundert Meter in Richtung Stadt und eine naturnahe Gestaltung des europäisch bedeutenden Zusammenflusses zur jungen Donau wird daher von allen befürwortet. Aber diese muss auch finanziert werden. Denn auf dem vorgesehenen Gelände stehen noch zwei Gebäude, das Heim der Hundefreunde und das Kreistierheim. Als Ersatz muss die Stadt neues Gelände bereitsstellen und sich auch finanziell an den neuen Gebäuden beteiligen oder im Fall der Hundefreunde komplett bezahlen. Das macht unterm Strich eine Million Euro. OB Erik Pauly will diese "einmalige Chance" nicht verstreichen lassen.

