Donaueschingen Jahresrückblick 2016: Ein neues Viertel entsteht im Süden der Stadt

Lange hat es gedauert: Nun steht der Zeitplan für das ehemalige Kasernen­areal fest

Donaueschingen – Es gibt diese Tage, die den Grundstein legen, um eine Stadt wesentlich zu verändern. Beispielsweise der schwarze Donnerstag, als am 31. Oktober 2013 der französische Staat mitteilte, dass er seine Soldaten aus Spargründen aus der Stadt abziehen werde. Oder auch der 16. November in diesem Jahr, als das baden-württembergische Innenministerium mitteilte, dass das Kasernenareal bis Ende 2019 komplett freigegeben werde.

Nun kann die Chance genutzt werden, die schon ergriffen werden sollte, nachdem der Schock über den Verlust der französischen Freunde abgeklungen war: Am einzigen Südhang der Stadt soll ein ganz neues und attraktives Viertel entstehen. Selten bieten sich Kommunen die Chance, eine Fläche mit dieser Größenordnung – immerhin rund 14 Hektar – und direkt an die Innenstadt angrenzend, komplett zu überplanen.

Und nach den Jahren der Ungewissheit, wie lange das Land das Gelände nun für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen wird, können nun die Pläne konkretisiert und vor allem in die Realität umgesetzt werden. Damit das Areal auch schnellstmöglich erschlossen und vermarktet werden kann, müssen viele Zahnräder ineinandergreifen: Planungsrecht, der Grunderwerb, der Abbruch alter Gebäude und die Erschließung müssen teilweise parallel laufen.

Der Anfang wird im oberen Bereich gemacht, den das Land auch als erstes freigibt: Bereits im zweiten Halbjahr 2017 soll mit dem Abbruch der Gebäude, deren Erhalt sich nicht rechnet und deren Substanz zu schlecht ist, begonnen werden. Mit der Erschließung soll dann Anfang 2018 begonnen werden. Gleichzeitig sollen die ersten Bauplätze und Bestandsgebäude vermarktet werden.

Neben neuem Wohnraum, den die Stadt so dringend braucht, soll das Gelände auch für öffentliche Einrichtungen genutzt werden, die sich dann eher im nördlichen Bereich finden werden. So soll dort beispielsweise der Neubau der Realschule realisiert werden. Auch das Kinder- und Jugendbüro, sowie ein das Haus der Geschichte sind in diesem Bereich angedacht. Hinzu kommt auch die Möglichkeit, Gewerbe anzusiedeln, denn dafür eigenen sich vor allem die ehemaligen Kasernengebäude entlang der Hindenburgstraße, die unter Denkmalschutz stehen.