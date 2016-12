Donaueschingen Jahresrückblick 2016: B 27: Endlich wird geschaufelt

Nach jahrzehntelangem Warten hat der vierspurige Ausbau der B27 zwischen Hüfingen und Donaueschingen endlich begonnen

Ganze Politikergenerationen haben dafür gekämpft, jetzt wird endlich gebaut: am vierspurigen Ausbau der B 31 zwischen Donaueschingen-Mitte und Wasserturm in Hüfingen wird endlich gebaut. 25 Millionen Euro werden in den nächsten fünf Jahren in den Ausbau investiert.

Der Bau der Strecke in den 1970er-Jahren hatte eine segensreiche Wirkung für die Innenstädte Donaueschingens und Hüfingens. Denn mittendurch führte einst die Bundesstraße von der Schweizer Grenze bis zur Landeshauptstadt, was man sich angesichts des heutigen Verkehrsaufkommens kaum mehr vorstellen kann. Unter einem guten Stern stand der Streckenabschnitt aber nie. Schon bald wurde sie nur noch Todesstrecke genannt, weil es hier nach Überholmanövern reihenweise tragische Unfälle gab. Als Konsequenz erhielt die Straße gleich zwei durchgezogene Überholverbotslinien. Schwere Unfälle blieben dennoch nicht aus. Mit Zunahme des Verkehrs entwickelte sich die Einfahrt am Allmendshofener Zubringer zum Unfallschwerpunkt, weshalb schnell der Ruf nach einem kreuzungsfreien Ausbau laut wurde. Diesen wollte die Mehrheit unter den Politikern aber stets nur in Verbindung mit dem vierspurigen Ausbau der Gesamtstrecke, "sonst erhalten wir diesen womöglich nie", hatte beispielsweise Thorsten Frei MdB, damals noch Donaueschingens Stadtoberhaupt, argumentiert.

Nachdem vor einem Jahr nun Berlin grünes Licht für das 25-Millionen-Projekt gab, sind die Planungen soweit fortgeschritten, dass im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte. Schon im Frühjahr wurde die bestehende und parallel zur Straße verlaufende Gasleitung ein Stück von der Straße abgerückt, um Platz für die zusätzlichen Fahrbahnen zu schaffen. Zuerst wird nun der Zubringer Allmendshofen durch ein Brückenbauwerk entschärft. Für den Zubringerverkehr wurde in den vergangenen Wochen eigens eine neue Zufahrt angelegt. Spätestens im Frühjahr 2018 soll der Knoten hier freigegeben werden. Kosten für diesen Bereich: 4,5 Millionen Euro.

Weitere Brücken müssen im Zuge des Ausbaus etwa über die Bahn und die Donau gebaut und die zwei zusätzlichen Spuren angelegt werden. Anfang 2021 soll der Ausbau fertig sein. Bahn frei auf vier Spuren bis zum Hüfinger Wasserturm bedeutet dies aber nicht. Denn dann müssen die bestehende Straße und die Brückenbauwerke grundlegend saniert werden. Wie lange dies dauert, ist heute noch offen.

Nicht nur ein sichereres Auffahren und schnelleres Vorankommen erhofft man sich von diesem Ausbau, sondern vor allem auch eine Entlastung der Innenstädte von Hüfingen und Donaueschingen, die unter Schleichverkehr leiden, weil viele Autofahrer derzeit wegen langer Wartezeiten am Zubringer diesen Bereich gerne meiden und lieber durch die Städte fahren.