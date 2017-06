Es gibt ihn immer noch, den Baaremer Cego-Dauerspiel-Weltrekord im Guinness-Buch der Rekorde. Und es dürfte ein Rekord für die Ewigkeit bleiben. Denn das Kartenspiel ist fast nur noch im Südwesten bekannt, wo es trotz inzwischen sehr erfolgreich etablierter Schwarzwaldmeisterschaft wohl kaum noch so viele Spielverrückte geben wird, die Tag und Nacht die Karten zocken wollen, denn hundert Stunden waren es genau, die die fünf Spieler ab dem 30. April 1980 im "Grünen Baum" in Allmendshofen Cego spielten.

Aber das Buch kommt jährlich mit immer neuen verrückten Rekordideen auf den Markt und da hinein will auch eine Discount-Kleider-Kette, die in der Karlstraße eine Filiale hat. Die Marketing-Strategie der Discounter-Zentrale zielt auf die Puste der Kunden. Und nur mit einer Vielzahl derer ist der Rekord bei der 1285 Läden in sieben Ländern am heutigen Samstag um 14 Uhr zu schaffen. Ambitioniert hofft man in Donaueschingen auf 500 Teilnehmer, die vor dem Geschäft ein kostenloses Seifenblasspiel erhalten werden. Um 14 Uhr sollten dann unter juristischer Aufsicht Tausende bunte Blasen in den Baaremer Himmel steigen und Donaueschingen wäre dann einmal wieder Teil eines verbrieften Weltrekords, wenn auch nur zu einem 1/1285. Teil.