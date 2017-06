Sorgen um den Irmapark-Baum: Hitze und Bauarbeiten waren Stress für den Baum. Nun gibt es eine Rettungsaktion.

Annie Bronner macht sich große Sorgen. "Er sieht nicht gut aus", findet die Grünen-Stadträtin. Die Rede ist von dem großen Baum, der im Mehrgenerationenpark Schatten spenden soll. Eine Bank darunter lädt zum Verweilen ein. Hier können die Eltern und Großeltern dem Nachwuchs beim Spielen zuschauen. Bloß funktioniert das ganze schöne Konzept dann doch nicht mehr, wenn der Baum plötzlich als blätterloses Gerippe mitten auf dem Spielplatz steht.

Eine Gefahr, die auch Stadtbaumeister Heinz Bunse erkannt hat. Bereits während der Bauarbeiten sei auf die Gesundheit des Baumes geachtet worden. Schließlich habe es auch eine fachkundige Bauleitung gegeben. "Doch solche Bauarbeiten sind für Bäume purer Stress", sagt Bunse. Und dann kommt auch noch die Hitze hinzu, die allen Bäumen zu schaffen macht, aber diesem einen nun ganz besonders.

Doch alle Schattensitzer, Baumliebhaber und Besucher des Mehrgenerationenparks: Eine groß angelegte Rettungsaktion ist bereits geplant. Noch in dieser Woche soll der Baum großzügig gestutzt werden, damit er nicht mehr so viel Wasser braucht. Und dann bekommt er noch ein Krankenkleidchen. Denn der Baum wird eingehüllt. Auch wenn es aussehen wird wie eine Kunstaktion. Das Ganze hat dann doch einen tieferen Sinn. Durch die Plane verliert der Baum nicht mehr so viel Wasser und kann sich besser erholen. Denn schließlich soll der Baum nicht nur diesen Generationen, sondern auch kommenden Generationen Schatten spenden.