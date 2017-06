Darf man das Kunstwerk betreten oder soll man es sogar? Ein orangefarbener Kreis sorgt bei der Regionale für reichlich Gesprächsstoff.

Was Künstler besonders freut: Wenn sich der Betrachter mit seinem Werk auseinandersetzt. Schließlich hat der Künstler viel Zeit, Schaffenskraft und Persönlichkeit in das Werk gesteckt. Und so freut es sicher jeden, wenn sich gerade vor dem eigenen Werk eine Menschentraube versammelt, schaut, diskutiert, überlegt, Argumente austauscht und immer mehr hinzukommen und ebenfalls ihre Meinung zum Besten geben.

So ging es Eva Weingart bei der Vernissage der Regionale: Um ihr Werk versammelten sich die meisten Besucher. Warum lockte der orangen Kreis aus Pulver, der den Boden der Bartók-Saal-Empore ziert, so viele Betrachter an? Ganz einfach, weil die akkurat geglättete Oberfläche deutliche Spuren aufwies. Von Schuhen. Die Form ist nicht mehr kreisig, die runde Linie an vielen Stellen schon verwischt.

Da waren doch gleich mehrere Besucher mitten durch das Kunstwerk gestiefelt. Wohl eher aus Unachtsamkeit als aus bösem Willen. Vielleicht hatten sie beim Laufen gebannt auf die anderen Kunstwerke geblickt und den orangenen Kreis gar nicht beachtet? Oder soll man gar durchlaufen, das orange Pulver auf dem Boden verwischen, sodass sich der Kreis langsam auflöst? Sonst wäre das Kunstwerk doch abgesperrt, oder? Ein Besucher tippt seinen Finger in das orange Pulver, probiert und stellt fest: Es ist Chili. Echter Chili. Aber soll man da jetzt seinen Fußabdruck hinterlassen?

Nein, denn die Künstlerin hat sich nicht nur sehr viel Mühe gegeben, dass das Chilipulver zu einem akkuraten Kreis geformt wird, sondern auch, dass es eine möglichst ebene Fläche ist. Der Effekt war zwar ein ganz anderer: Aber immerhin haben sich die Besucher mit dem Kunstwerk intensiv auseinandergesetzt. Und was will man als Künstler denn mehr? Ach ja: Vielleicht auch das Werk verkaufen, anstatt es zusammenfegen zu müssen.