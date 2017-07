Die Schulen befinden sich auf der Zielgeraden des Schuljahres. Für viele Schüler endet nach Jahren des Schulbankdrückens aber auch eine Ära. Abschlussfahrten und Bälle zur Verabschiedung stehen nach dem Prüfungsmarathon im Vordergrund.

Während die Gymnasien in der Stadt ihre Bälle schon abgehakt haben, feiert die Realschule kommenden Freitag in den Donauhallen. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass dieser Ball nicht für alle 140 Absolventen der Mittleren Reife den Schlussakzent ihrer Schulkarriere an der beliebten Donaueschinger Einrichtung sein wird, weil sie wohl in Sachen Noten, zuletzt aber nicht mit persönlicher Reife geglänzt haben. Enttäuscht und aus Konsequenz hat Rektor Gerhard Lauffer sechs betroffene Elternpaare angeschrieben und ihnen erklärt, dass sich ihr Nachwuchs in nicht hinnehmbarer Weise daneben benommen hätten und er es begrüßen würde, wenn das Sextett der Abschlussfeier fern bleiben würde.

Das ist für die Schüler und deren Eltern freilich ein hartes Urteil nach zehn Jahren nervenzehrendem Auf und Ab im Schulalltag. Aber eine andere Wahl hat sich dem Rektor nicht angeboten, zumal die Schüler nach der Abschlussfahrt nach Kopenhagen nicht mehr in der Schule waren und zur Buße etwa den Schulhof hätten kehren können. Und eben in Kopenhagen hat sich das für das Urteil Erhebliche abgespielt.

Wer sich mit Erziehung und Betreuung auskennt, zieht manchmal lieber den viel zitierten Sack Flöhe vor. Entsprechend eng waren die Regeln für den Aufenthalt gestrickt. Und ein Vorfall gleich am ersten Tag in der dänischen Hauptstadt hätte Warnung sein müssen, als sich ein Schüler über eine längere Zeit unerlaubt abgesetzt hatte und dafür von der Lehrerin kurzum in den Zug in die Heimat gesetzt wurde.

In der Nacht vor der Abreise wollte dann das besagte Sextett noch etwas erleben, lag bei der letzten Zimmerkontrolle um 0.10 Uhr noch brav im Bett, zog dann aber das Nachtleben im Hafenviertel der warmen Bettdecke vor. Einem Mädchen hat der Konsum von Alkohol und möglicherweise K.o.-Tropfen nicht gut getan. Polizei und Sanitäter kamen laut Rektor gar zum Einsatz. Und einige Schüler beichteten am Morgen den unglücklich verlaufenen Ausflug der Lehrerin.

So nahm die Reise ein unschönes Ende mit den Briefen als Folge. "Das ist eine blöde Sache und ich trage auch niemandem was nach", sagt Gerhard Lauffer. Aber er könne nicht anders und müsse auch für die Zukunft ein Zeichen gegenüber nachrückenden Jahrgängen setzen und dahingehend auch seine Lehrer schützen. "Ich werde aber noch mit allen Eltern ein Gespräch führen", sagt Lauffer. Vielleicht tragen diese Gespräche dann doch noch zu einer schnellen Reifung der Jugend und zu einem feierlichen Ende der gemeinsamen Schulzeit bei, auch wenn's für den Fehltritt theoretisch in Betragen nur ein "ausreichend" gäbe.