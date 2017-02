Döggingen Zweite Brücke für Umfahrung Döggingens kommt nach 20 Jahren

Ausbauplanung kommt überraschend. 2022 soll B31-Viadukt bei Döggingen fertig sein. Rund 30 Millionen Euro für Ausbau bis Unadingen.

Die Dögginger haben in den vergangenen knapp 50 Jahren gelernt, sich in Geduld zu üben. Denn 1970 gab die ersten Demonstrationen im Dorf, bei denen eine Verkehrsentlastung gefordert wurde. Schon damals wälzten sich die Blechlawinen auf der B31 Von Donaueschingen nach Freiburg und in Gegenrichtung mitten durch den Ort. Und es sollte mit der generellen Verkehrsentwicklung noch viel schlimmer werden. 17 000 Fahrzeuge wurden hier täglich Ende der 1980er-Jahren gezählt, als endlich die Botschaft vom Tunnel- und Brückenbau zur Entlastung Döggingens das Dorf erreicht. Bis zur Freigabe des Verkehrs am 23. Juli 2002 sollte nochmals über ein Jahrzehnt vergehen. Und ganz fertig ist das Projekt bis heute nicht, denn die zweite Brücke über die Gauchachschlucht ist bis heute nicht realisiert.

Entsprechend wie ein verspätetes und unerwartetes Geschenk wirkte zu Weihnachten die Botschaft von den politischen Vertretern Thorsten Frei MdB und Karl Rombach MdL: Ab 2019 soll die zweite Brücke im Zuge des generellen B 31-Ausbaus erstellt werden. 20 Jahre nach der Freigabe der Umfahrung – damals mit Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin, Ministerpräsident Erwin Teufel und Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg – wäre die Umfahrung baulich endlich abgeschlossen.

Jahrelang hatte sich in Sachen Verkehr in der Region wenig getan. Der Aufbau Ost legte viele Projekte lahm. In Donaueschingen und Hüfingen wartete man lange auf den vierbahnigen Ausbau der B 27, der vergangenes Jahr endlich begonnen wurde, ebenso wie die Umfahrung Behla, die zuletzt auch von der grün-roten Landesregierung blockiert worden war. Für die erhoffte Randen-Umfahrung gibt es immer noch kein grünes Licht.

Immerhin wurde die B 31 als wichtige Ost-West-Achse schrittweise ausgebaut, unter anderem mit der Umfahrung Döggingen. In vielen Bereichen ist nun auf drei Spuren abwechselnd ein Überholen des dichter gewordenen Schwerlastverkehrs möglich. Zuletzt wurde die L 181 bei Hüfingen durch ein neues Brückenbauwerk kreuzungsfrei angeschlossen und die B 31 wieder ein Stück mehr dreispurig. Lücken bis Neustadt bestehen nun noch zwischen Löffingen und Rötenbach, wo auch noch eine neue Rastanlage gebaut werden soll, auf Höhe Unadingens und eben über das Tal der Gauchach. Und an diesem Straßenstück, vom Anschluss Unadingen bis zum Tunneleingang, wird nun im Baureferat Ost und im Brückenbaureferat des Regierungspräsidiums Freiburg geplant. "Ein Baubeginn ist aus deren Sicht ab 2019 möglich. Ob es dabei bleibt, hängt vom Fortschritt der weiteren Planungen ab", sagt Pressesprecher Markus Adler. Das geschätzte Bauvolumen der Brücke liege aus heutiger Sicht bei circa 26 Millionen Euro, meint Adler. Hinzu komme noch der vierstreifige Ausbau mit Umbau der Anschlussstelle bei Unadingen. "Von daher können wir heute von geschätzten Baukosten in Höhe von etwa 30 Millionen Euro sprechen, was aber nur ein ungefährer Wert ist.

Es liegen noch keine belastbaren Kostenberechnungen vor." Das Geld zur Finanzierung soll nach bisheriger Aussage des Bundesverkehrsministeriums mit Mitteln für Um- und Ausbaumaßnahmen erfolgen.

