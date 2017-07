Donaueschingen Zwei neue Trainer für FC-Damen in Wolterdingen

Ralf Schuster und Robin Rusch stehen neu in der Verantwortung bim FC Wolterdingen.

Wolterdingen (rei) Frischer Wind bei den Damen des Wolterdinger Fußballclubs: Das neue Trainerduo Ralf Schuster und Robin Rusch hat mit dem Training begonnen und startet voller Elan hochmotiviert und mit viel Ehrgeiz in die Vorbereitungen für die Saison 2017/18.

Ralf Schuster kommt vom FC Bräunlingen, wo er die Damenmannschaft in den letzten vier Jahren trainiert hat. Mit den Spielerinnen ist er am Ende der letzten Spielzeit erfolgreich in die Bezirksliga aufgestiegen. Und dort wird er bald mit dem FC Wolterdingen auf sein früheres Team stoßen. Robin Ruschs Heimverein ist die FSV Schwenningen, bei dem er in den vergangen Jahren als Juniorentrainer tätig war und wichtige Erfahrungen gesammelt hat.

Die FCW-Damen haben die Runde mit dem sechsten Tabellenplatz in der Bezirksliga beendet. Vorsitzender Markus Langenbacher findet es gut, dass zwei externe Trainer gefunden wurden. Sie bringen neue Ideen und neuen Schwung in die Mannschaft, hofft er.