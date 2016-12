Donaueschingen Zwei Überlebenskünstlre: Vogelfrei über den Globus

Eine Multivisionsshow über zwei außergewöhnliche Globetrotter läuft am 10. Februar in der Alten Hofbibliothek.

Eigentlich wollten sie mit ihrem "fliegenden Motorrad" in knapp drei Jahren um die Welt fliegen. Daraus ist nichts geworden, weil sich die Berliner Trike-Globetrotter Andreas Zmuda und Doreen Kröber nun viel mehr Zeit lassen wollen, um ihre Reise und die Schönheiten der Welt zu genießen. In viereinhalb Jahren sind sie in unzähligen Etappen "nur" über den amerikanischen Kontinent geflogen, haben mit ihrem 50 000 Euro teuren Flugobjekt einige Weltrekorde aufgestellt und es in einige Fernsehsendungen gebracht. Am Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr (12 Euro, 14 Abendkasse), sind sie mit ihrer Multivisionsshow "Vogelfrei" in der Hofbibliothek zu erleben.

Zmuda bezeichnet sich selbst als Abenteurer und Überlebenskünstler, der ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Mitte 2012 begann er zusammen mit seiner Lebenspartnerin Doreen Kröber die Welt in zehn Jahren in einem fliegenden Trike zu umrunden. Für dieses Abenteuer hat seine Partnerin, die ihn als Reiseleiter auf einer Südamerika-Reise kennengelernt hatte, ihren Job und ihr gutbürgerliches Umfeld auf. Jetzt machen sie einen Zwischenstopp in der Heimat und ziehen sie mit ihrem reichlichen Erfahrungsschatz durch Deutschlands Säle um die Reisekasse aufzufüllen. Im April wollen die beiden dann zu den nächsten Etappen abheben. Ihr Ziel ist Sydney in Australien, das sie 2018 erreichen wollen. Bis dahin werden sie 160 000 Kilometer, fünf Kontinente und hundert Länder überflogen haben.

Aber die zwei fliegen nicht nur. Sie schliefen bei den letzten Ureinwohnern der Karibik, kletterten in einen aktiven Vulkankrater und erlebten den buntesten Karneval der Erde. Sie gruben in ungesicherten Stollen nach Bernsteinfossilien und nahmen an einer blutigen Voodoo Hochzeit teil, bevor sie an dem Ort landeten, wo es dem ersten Menschen gelang, mit einer motorisierten Maschine vom Boden abzuheben – Kittey Hawk. Sie erreichten Washington und umkreisten die Freiheitsstatue in New York. In den unendlichen Weiten Kanadas wurde dann der gewagte Flug über den Atlantik, vorbereitet.



Informationen im Internet: http://www.trike-globetrotter.de/