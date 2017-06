Donaueschingen Zwei Reiter, vier Pferde, 1000 Kilometer

Laurent Balmana und François Léveillé reiten von Prag gen Lyon. Seit sieben Wochen sind sie unterwegs – und jetzt auf der Baar

Die besten Geschichten liegen auf der Straße – so lautet eine alte Weisheit im Journalismus. Manchmal traben sie aber auch am Straßenrand vorbei: So etwa in Form von Laurent Balmana und François Léveillé. Manch ein Autofahrer renkte sich gestern Vormittag beinahe die Halswirbel aus, als er die beiden französischen Wanderreiter auf dem Fußgängerweg an der Friedrich-Ebert-Straße erblickte.

Denn das gibt es selbst in der Pferdestadt Donaueschingen recht selten zu sehen: Zwei Reiter hoch zu Ross, jeweils ein anderes Pferd per Leine im Schlepptau, das von der Aufmachung eher an ein Muli erinnerte – nämlich schwer bepackt. Also flugs angehalten und sich bei den beiden Reitern nach Art und Zweck der Reise erkundigt.

"Wir sind vor über sieben Wochen im tschechischen Prag gestartet und auf dem Weg zum 'Rassemblement Equirando' in Bourg-en-Bresse bei Lyon", berichtet der 48-jährige Laurent vom Pferderücken herab. Und damit sind sie nicht die Einzigen: Rund 1000 Pferdefreunde werden bei dem großen Festival für Wanderreiter erwartet. Ihre Route führte sie im Trab auf Feldwegen und Bordsteinen über Bayern und die Region Ulm nun bis nach Donaueschingen. Übernachtet wurde und wird im Zelt, navigiert indessen ganz modern satellitengestützt per Tablet-App, wie der 70 Jahre alte François Léveillé erläutert.

Als Rentner hat er genug Zeit für die Herkulesaufgabe der 1000-Kilometer-Tour gen Westen. Laurent Balmana dagegen steht noch mitten im Berufsleben – aber er kann den Trip als Geschäftsreise verbuchen: Balmana ist Hufschmied.

Warum haben sich die beiden Franzosen gerade Tschechien als Startpunkt der Ochsentour im Pferdesattel ausgesucht? "Dort haben wir Freunde", berichten sie. "Wir sind mit Auto und Anhänger hingefahren und dann von dort losgeritten." Noch rund zehn Tage werden sie bis zum Ziel brauchen. Ganz gemächlich. Und so wird heute Nacht erst mal auf der Baar kampiert.