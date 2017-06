Donaueschingen Zwei Gruppen haben Leistungsabzeichen in Silber in der Tasche

Zwei Gruppen haben Leistungsabzeichen in Silber in der Tasche

Wolterdinger Feuerwehr: Sie zeigen nicht nur Stärke, wenn es um Brandbekämpfung oder sonstige Hilfeleistungen geht. Zwei Mannschaften der Wolterdinger Feuerwehr haben sich am Wochenende in Bad Dürrheim erfolgreich das Leistungsabzeichen in Silber erarbeitet. Zu diesen Floriansjünger gehören vorne von links Mark Werner, Simon Breuer, Fabian Schropp, Marcus Groß, Christian Scherer, Jürgen Schmidt, sowie hinten von links Benedikt Demond, Tobias Müller, Andreas Müller, Thomas Kaltenbrunner, Christoph Merk, Ron Willmann und Sebastian Doser. Bild: Anita Reichart