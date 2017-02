Donaueschingen Zunftrmalerei: Die Herausforderung steckt im Detail

Zunftmaler Herbert Moch bei der Arbeit: Ein historischer Hansel besitzt viele Feinheiten und ist eine echte Herausforderung. Erste Exemplare sind während der Fasnet zu sehen

Gut 60 Stunden braucht Herbert Moch für ein "gewöhnliches" Zunfthäs des Frohsinns. Für den geübten Zunftmaler, der seit 1989 die Donaueschinger Hansel malt, auch keine Herausforderung. "Es ist doch ein sehr plakatives Malen", erklärt er. Zuerst werden die farbigen Flächen auf den Stoff gemalt und dann wird alles noch umrahmt – und fertig ist der Frohsinn-Hansel.

Doch ganz anders sieht es bei den drei Varianten des historischen Hansels aus, die die Narrenzunft Frohsinn im April des vergangenen Jahres erstmals ihren Mitgliedern vorgestellt hat. "Ein historisches Häs wird wohl doppelt so lange gehen. Da stecken über 100 Stunden Arbeit drin", sagt Moch. Der Grund: Während der Zunfthansel doch relativ einfache Zeichnungen hat, steckt bei den historischen Varianten die Herausforderung in den vielen Details. Alles ist wesentlich filigraner und der Häsmaler braucht mehr Talent. "Also Carl Stier und die anderen Maler früher konnten wirklich richtig gut malen." Viel gibt es auf den Originalen zu entdecken, die als Grundlage für die drei neuen Hansel dienten.

Für ein historisches Häs werden beispielsweise wesentlich mehr Farben benötigt: Für den Zunfthansel benötigt es schwarz, gelb, rot und blau. Bei den historischen Varianten muss Moch mischen und auch Schattierungen setzen, um die richtigen Effekte erzielen. Dabei kommt es oft auf die richtige Technik an. Ein bisschen sollte man sich mit den Schattierungstechniken schon auskennen. "Es ist beispielsweise ein Unterschied, ob die weiße Schattierung auf dem Zylinder aufgemalt wird oder ob man das Schwarz so verwendet, dass der Stoff die Grundlage für die Schattierungen ergibt", erklärt der Experte. Mit Letzterem hat er die bessere Wirkung erzielt und so wird er zukünftig diese Technik verwenden.

Gerade auch die komplexen Zeichnungen sind ein Grund, warum Moch für einen historischen Hansel wesentlich mehr Zeit braucht. Zum einen muss er wesentlich feiner arbeiten, zum anderen muss er auch immer wieder warten, bis die Ölfarbe trocken ist. "Bis sie richtig trocken ist, dauert es gut ein Jahr", sagt Herbert Moch. Deshalb malt er auch erstmals kurz vor der Fasnet an einem Häs. "Eigentlich sind zu diesem Zeitpunkt alle fertig." Doch die historischen Exemplare brauchen einfach mehr Zeit.

Und so wird es bei der Fasnet in diesem Jahr zwar die ersten historischen Hansel zu sehen geben, aber die Anzahl hält sich noch in Grenzen. Nachdem erst im April von den Mitgliedern entschieden wurde, dass die historischen Hansel wirklich realisiert werden, gibt es bislang lediglich die Musterexemplare. Aber die werden sicher nicht im Schrank bleiben.



