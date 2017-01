Bräunlingen Zunft hilft Vereinen bei Fasnet-Vorbereitungen

Ein neues Orgateam hält den Gruppen im Vorfeld den Rücken frei. Grundsätzlich bleibt der Fasnetablauf aber wie bisher.

Der Fasnetmentig ist mit der beliebten Schauspielfasnet einer der Höhepunkte der närrischen Tage in der Narrenhochburg Bräunlingen. Etliche Vereine beteiligen sich immer wieder am Umzug durch die Kernstadt und den Aufführungen in der Stadthalle.

Die notwendigen Vorbereitungen und Proben dafür sind zeitaufwändig. Durch ein neues Angebot will die Narrenzunft Bräunlingen Entlastungen für die närrischen Gruppen anbieten. Unter Oberleitung von Narrenrat Simon Rütschle werden etliche Aufgaben übernommen – vor allem im Vorfeld der Schauspielfasnet.

"Grundsätzlich ist der organisatorische Ablauf 2017 des Fasnetmentig wie bisher, mit dem Umzug durch die Innenstadt und danach die Schausspielfasnet mit dem Motto 2017 'Das fliegende Klassenzimmer'", sagte Simon Rütschle. Er zeigte sich darüber erfreut, dass viele Bräunlinger in der Vorbereitungsgruppe aktiv mit dabei sind.

Auch die historischen Gruppen mit dem Einzug in die Stadthalle nach dem Schauspiel bleiben gleich, trotz einiger organisatorischen Verschiebungen. "Wir wollen auch versuchen, dass mehr närrische Kostüme aus unserer Fasnetkammer verwendet werden", unterstrich Simon Rütschle.

Beim Flug des Klassenzimmers wird die Reise durch mehrere Länder gehen – darunter Frankreich und Brasilien – außerdem in den Orient und sogar in den Himmel.

Die neue Narrenzunftorgagruppe stellt für jeden Verein einen Paten, der bei den Vorbereitungen unterstützend mitwirken soll. Unter anderem bei den Kulissen oder auch die Texte und Sprechrollen des Schauspiels werden vorbereitet, wobei immer noch jede Gruppe ihre eigenen Ideen mit einfügen kann. Das Biwakieren soll ab 2017 zentral auf dem Kelnhofvorplatz angesetzt werden und nicht wie bisher jede Gruppe dezentral in der Innenstadt.

Simon Rütschle hofft, dass durch die Entlastungen für die närrischen Gruppen des Fasnetmentig die Bereitschaft in Bräunlingen gefördert wird, sich aktiv an der Schauspielfasnet zu beteiligen. Neben Simon Rütschle arbeiten auch noch mit: Christoph Dold, Ruth Müller, Angela Zimmermann, Christoph Obergfell, Matthias Reichmann, Ursula Gehringer, Christoph Hauser und Philipp Schaupp.

Neue Gruppen

Auch neue Gruppen machen am Fasnetmentig beim "Fliegenden Klassenzimmer" mit. Teilnehmer sind: Männergesangverein, Altefußballherren, Fußballclub, Landjugend, Lammgesellschaft, Damen Ü 30, Traumtänzerinnen und der Narrensamen. (dm)