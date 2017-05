Donaueschingen Zu zweit jungen Mann provoziert und geschlagen

Zuerst angepöbelt und dann durch Schläge und Schnitte verletzt haben zwei Männer am Freitagabend einen 21-Jährigen am Donaueschinger Bahnhof.

Zwei junge Männer haben am Freitagabend, kurz nach 21 Uhr, am Donaueschinger Bahnhof einen Streit angezettelt und in dessen Verlauf einen 21-jährigen geschlagen. Weil der junge Mann nach der Auseinandersetzung auch eine Schnittverletzung hatte, ist nicht auszuschließen, dass ein Glas oder eine Flasche mit im Spiel war. Nach der Tat flüchteten die beiden Schläger in Richtung Güterstraße. Die Polizei konnte wenig später die zwei Tatverdächtigen kontrollieren. Beide waren alkoholisiert. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.