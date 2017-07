Donaueschingen Zeitreise ins Mittelalter begeistert Besucher

Das dreitägige 1200-Jahr-Jubiläumsfest rund um die Pfohrener Entenburg übertrifft alle Erwartungen.

Pfohren – Das Jubiläumsfest zur urkundlichen Ersterwähnung von Pfohren vor 1200 Jahren war ein voller Erfolg und bot Tausenden von Menschen die Gelegenheit, sich mit dem Leben im Mittalter näher auseinanderzusetzen. Die Besucher konsumierten wie bei allen Festen dieser Größe jede Menge und sorgten dafür, dass die örtlichen Vereine welche in der Taverne ihre kulinarischen Leckereien feilboten, kaum eine ruhige Minute hatten.

Einen kleinen Eindruck, wieviel die Besucher konsumierte, gibt Christina Fröhlin am Stand der "Chorus Fetzus" von den Pfohrener Pop Singers: 120 Kilogramm Kartoffeln, 40 Kilogramm Wurstsalat und 20 Kilogramm Quark benötigten die Köch, um die Nachfrage nach Badischem Dreierlei zu stillen. Ähnlich ging es bei den anderen, weit größeren Tavernen zu. Ortsvorsteher Gerhard Feucht sprach von einem dreitägigen Jubiläumsfest, das alle Erwartungen übertraf und der Lohn für all die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden in der zweijährigen Vorbereitungszeit war.

Zum Abschluss bat er noch einmal alle Helfer und Mitwirkenden des Organisationsteams und der Projektgruppen auf die Bühne, die dieses Fest mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ermöglichten. Insbesondere hob er seinen Stellvertreter Ferdinand Wolf hervor, der ihm stets ein wichtige Ansprechpartner war. "Zwei Tage lang funktionierte alles bestens. Ansprechpartner aus dem Orga-Team waren stets zur Stelle", lobte der Vorsitzende des Männergesangsvereins, Ernst Engesser. "Das Fest war super, der Mittelaltermarkt bot alles, was ein Laie von ihm erwartet und das frei von elektronischen Medien gestaltete Angebot für Kinder war super", lobten die Pfohrener Marija Strohm und Marcus Hall. Ein uriges und schön gestaltetes Fest konstatierten Markus Held und Ines Enke.

Auf dem Donauradweg kamen einige der Festbesucher zum Festgelände. "Das Flair war super, das Angebot vielfältig, die Menschen an den Ständen, im Lager und das Tavernenpersonal freundlich. Das Fest hatte nicht nur Unterhaltungswert. Es bot auch Wissenswertes und die Möglichkeit, sich mit einem unbekannten Zeitalter zu beschäftigen", lobte Dietmar Ohnmacht, der mit der Familie und Bekannten auf dem Velo aus Gutmadingen nach Pfohren gekommen war. "Der einzigartige Charakter der historischen Entenburg im Zentrum des mittelalterlichen Festes bietet eine einzigartige Kulisse", hob Marlies Ohnmacht hervor. "Da passte alles zusammen, sogar der Wettergott spielte mit", lachte der Neudinger Zunftmeister Bernd Matt, der den Imbisswagen der Neudinger Klosternarren dem Männergesangverein über die Festtage ausgeliehen hatte.

