Donaueschingen Wolterdinger Sportfischer wollen nachhaltig angeln

Die Petri-Jünger des Wolterdinger Angelsportvereins schwimmen zwar in ruhigen Gewässern, doch die Arbeit geht ihnen nie aus, da die Hege und Pflege der Gewässer viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch auf die Nachhaltigkeit soll mehr geachtet werden.

Ab dem 1. Mai wird die Entnahme von laichfähigen Fischen in der Breg von Zindelstein bis Bruggen, eingeschränkt: Und zwar dürfen in den beiden Gewässerabschnitten insgesamt nur noch vier Salmoniden (Gruppe der forellenartigen Fische) in der Woche an Land gezogen werden, wurde mehrheitlich beschlossen. Der Grund? Der Fang sei bis zu 50 Prozent rückläufig, Fische in der Größe von 25 bis 40 Zentimeter Länge gebe es kaum noch. "Der Bach gibt nicht mehr her", erklärte Dominik Schmidt, der wieder genauso einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt wurde wie auch der erste Gewässerwart Peter Schropp.

Dies liege zum einen an den durchgeführten Baumaßnahmen im Rahmen des Hochwasserrückhaltebeckens, an den stetig wechselnden Wasserständen – und auch am Kormoran, der nun wohl seine Scheu verloren hat und jetzt auch mitten im Dorf, hinter dem Rathaus, schon auf Beutezug gesichtet wurde. Ebenso macht der Hahnenfuß den Anglern in manchen Abschnitten zu schaffen, erklärte Gewässerwart Peter Schropp.

Dem Wolterdinger Angelsportverein gehören gegenwärtig 38 Vollmitglieder, acht Gastfischer, acht Jungfischer sowie auch vier Ehrenmitglieder an. Als Vollmitglieder wurde Florian Bürer – er ist gleichzeitig neuer Beisitzer – sowie Ferdinand Käfer aufgenommen. Gastfischer, mit einer dreijährigen Bewährungsprobe, darf sich nun Andreas Drescher nennen.

Wieder im Amt bestätigt wurden auch Beisitzer Patrick Egle und die Kassenprüfer Andreas Ruf und Herbert Reichmann. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Werner ausgezeichnet. Er war damals der erste Jungfischer, der aufgenommen wurde.

Um Überalterung vorzubeugen, möchte der Verein mehr Jugendliche an Land ziehen, was auch Jugendleiter Tobias Mattes freuen würde. Doch hier ist das Problem, dass gesetzesbedingt erst Kinder ab dem zehnten Lebensjahr an den Angelsport herangeführt werden dürfen. Ganze 1071 Arbeitsstunden wurden geleistet, war von Arbeitseinsatzleiter Sebastian Schropp zu erfahren. Dies sei schon sehr beachtlich, sagte denn auch Ortschef Reinhard Müller – und dankte der "tollen Mannschaft" der Wolterdinger Sportfischer für ihr Engagement.