Donaueschingen Wolterdinger Kegler haben Sorgen

Der Wolterdinger Sportkegelclub "Freundschaft" steht vor Herausforderungen: Bald muss eine neue Kegelbahn gefunden werden.

Armin Schmider ist bis zu den regulären Wahlen vorerst für ein Jahr kommissarisch neuer Vorsitzender des Wolterdinger Sportkegelsportclubs "Freundschaft". Er übernimmt dieses Amt von Christian Maier, der dem Club mit einem weinenden Auge den Rücken kehrt. Doch das Angebot, in der zweiten Bundesliga zu kegeln, wollte er nicht ausschlagen – und wechselt somit nach Singen.

Teils rund, aber auch teils weniger rund läuft die Kugel bei den aktuell 25 aktiven und 34 passiven Mitgliedern. Und auch über die Zukunft muss man sich Gedanken machen, gab Freundschaft-Kegler Michael Käfer zu bedenken. Der Grund ist, dass eine neue Kegelbahn gefunden werden muss, denn die bisher genutzte Anlage in Bad Dürrheim wird in absehbarer Zeit nicht mehr existieren.

Vize-Vorsitzender Uwe Thiel wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als Sportwart fungiert künftig Armin Lohrer, für Schriftführerin Stefanie Maier rückt Elke Fesenmeyer nach. Kassenprüfer sind Sabine Stark und Margarete Schobert.

Die erste Herrenmannschaft konnte sich mit dem fünften Platz in der Landesliga A behaupten. Holzbester ist hier Christian Maier, der auch Sprintturnier-Sieger wurde. So wie es aussieht, kann auch für die neue Saison wieder eine Mannschaft gemeldet werden. Bei den Damen läuft es nicht so gut: Sie mussten ihre Mannschaft wegen Spielermangels vom Spielbetrieb der Landesliga abmelden. Trotzdem blieben alle an der Kugel und schlossen sich der gemischten Mannschaft an. Sie belegten den dritten Platz. Holzbeste hier: Sabine Stark. Elke Fesenmeyer holte sich bei den KV-Meisterschaften den Titel und bei den Südbadischen Meisterschaften belegte sie einen hervorragenden zweiten Platz. Bei den KV-Meisterschaften holte sich Armin Schmider den Titel.

Im Rahmen der Zusammenkunft wurden Marianne Doser, Rita Gehringer, Richard Kopp, Martina Gehringer, Ute Thiel und Theofil Gehringer für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Am Verein und am Sportkegeln Interessierte erhalten Informationen unter Telefon 0172/6035139.