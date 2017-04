Donaueschingen Wolterdinger Bogenfreunde waren zielsicher

Die Wolterdinger Bogenfreunde berichteten von Erfolgen: Sie stellen unter anderem den deutschen Jugend-Vize-Meister

Zielsicher starten die Wolterdinger Bogenfreunde in das neue Vereinsjahr. Sie können wieder stolz sein, denn der Deutsche Jugend-Vize-Meister heißt Conner Schmalhoff und stammt aus den Reihen des Vereins aus dem größten Donaueschinger Stadtteil.

Auch beim Landesvergleichsschießen der Kyffhäuserkameradschaft, sorgten die Bogenfreunde für Aufsehen: Landesmeister in seiner Altersklasse darf sich nun Vorsitzender Johann Fischer nennen. Elma Scheu belegte den dritten Platz. Lukas Nusshart ist Jugend-Landesmeister und auch Elias Schmidt ist oft unter den drei Bestplatzierten zu finden.

"Es war zwar ein anstrengendes, doch auch sehr schönes Jahr, schwärmte der Vorsitzende. Und nun laufen die Vorbereitungen für das dritte 3D-Bogenturnier, das am 15. Juni, auf dem Frohnholz-Parcours in der Nähe der Eichbuckhütte stattfindet, auf Hochtouren. Es liegt erfreulicherweise schon eine stattliche Zahl von 58 Meldungen vor. Daraus lässt sich schließen, dass es am Ende wieder über einhundert Anmeldungen sein werden. Wegen den Umbaumaßnahmen für diesen Event ist der Parcours ab dem 30. Mai gesperrt.

An zwölf Turnieren haben die 34 aktiven und drei passiven Mitglieder zählende Bogenfreunde teilgenommen und 25 Trainingstage auf ihrem Übungsplatz absolviert, verkündete Sportwart Elmar Scheu, der sich freuen würde, wenn etwas mehr Schützen bei Turnieren mitmachen würden. Am Samstag, 28. Mai, laden die Schützen zum Tag der offenen Tür, denn sie möchten auch wieder einige junge Interessierte an Land ziehen.

Die Bogenfreunde sind aus der 2004 gegründeten Bogensportabteilung der Kyffhäuser-Kameradschaft Wolterdingen hervorgegangen und bestehen in der jetzigen Form seit 2008. Im Rahmen der Zusammenkunft stimmten die Mitglieder nun einstimmig dafür, auch dem Deutschen Feldbogen Sportverband beizutreten, was auch turniermäßig Vorteile mit sich bringt. Ebenfalls wurde einer Beitragsanpassung einstimmig zugestimmt.