Donaueschingen Wolterdingen ist heiß auf die 1250-Jahr-Geburtstagsfete

Der Ort richtet früh den Blick aufs Jahr 2022: Ortsvorsteher Reinhard Müller beginnt mit einer ersten Ideensammlung

Wolterdingen – Wenn man den Wolterdinger Veranstaltungskalender 2017 durchschaut, muss man feststellen, dass dem größten Donaueschinger Stadtteil eigentlich unspektakuläre Monate bevorstehen, denn größere Events stehen nicht an.

Dass die heimischen Vereine jedoch Feste organisieren können, haben sie in der Vergangenheit ja schon oft bewiesen. Jüngst 2015, als es 150 Jahre Narrenverein Immerfroh und 150 Jahre Feuerwehr zu feiern galt. Die Wolterdinger können schon anpacken, wenn es um etwas geht und sie davon überzeugt sind, dass das, was sie tun, auch etwas bringt.

Doch ein großes Jubiläum für den größten Donaueschinger Stadtteil wirft schon jetzt seinen Schatten voraus: Bei der ersten Ortschaftsratsitzung in diesem Jahr blickte Ortsvorsteher Reinhard Müller in das Jahr 2022. Wolterdingen wurde in einer Schenkungsurkunde des Klosters St. Gallen erstmals am 2. Mai 772 erwähnt. Was heißt, dass in fünf Jahren auf „1250 Jahre Wolterdingen“ geblickt werden kann. „Das ist sicherlich Grund genug, ein großes Fest zu veranstalten“, sagt der Ortschef. Wolterdingen ist eine der ältesten Gemeinden auf der Baar – älter als Donaueschingen, Villingen und Schwenningen.

Entsprechende Feierlichkeiten müssen frühzeitig und gründlich geplant werden. So regte Ortsvorsteher Müller an, dass sich jeder im Ort schon jetzt Gedanken machen solle, wie dieses Jubiläum gefeiert werden könnte. Mitstreiter sind der Ortsverwaltung genauso willkommen wie Vorschläge. „Eventuell könnte man auch eine Art Dorffest organisieren, denn das letzte liegt schon acht Jahre zurück“, gab der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Festhalle-Vereine, Werner Harder, zu bedenken.

Kleiner Auszug aus dem Dorfgeschehen in diesem Jahr