Donaueschingen Wohnraum in Innenstadtnähe für Senioren

Wohnraum in Innenstadtnähe für Senioren

Nachdem die Baugenossenschaft umgezogen ist, sollen an der Mühlenstraße seniorengerechte Wohnungen entstehen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen (jak) Die Idee gab es bei der Baugenossenschaft Schwarzwald-Baar schon länger: seniorengerechte Wohnungen in Innenstadtnähe. Doch das entsprechende Gelände, um das Projekt zu realisieren, hat bislang gefehlt. „Für so ein Projekt braucht man eine zentrale Lage“, sagt Peter Hasemann, Geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft. Der Bedarf für solche Mietwohnungen sei in Donaueschingen einfach vorhanden.

Nun soll auf dem Gelände an der Ecke Mühlenstraße/Herdstraße, wo die Baugenossenschaft bislang ihren Sitz hatte, eine entsprechende Bebauung entstehen. „Die Lage ist ideal: Gleich in der Nachbarschaft hat es Ärzte und eine Apotheke und auch Einkaufsmöglichkeiten sind nicht fern“, sagt Peter Hasemann.

Mit dem Abriss des bestehenden Gebäudes wurde bereits begonnen, nun hat auch der Bauausschuss grünes Licht für den Neubau gegeben. Genehmigt wurde ein fast sieben Meter hohes Gebäude mit fünf Stockwerken: Und genau darüber gab es im Vorfeld Diskussionen, denn die Baugenossenschaft hatte eigentlich sechs Stockwerke vorgesehen – das wären drei Wohnungen mehr gewesen. Doch bei der Beratung der Bauvoranfrage, die dazu dient, die Möglichkeiten abzuklopfen, war von der Verwaltung das Signal gekommen, dass sich die Gebäudehöhe an der Nachbarschaft orientieren müsse und als Bezugspunkt war das AOK-Gebäude mit seinen etwas mehr als sieben Metern Höhe genommen worden.

Durch die Reduzierung um ein Stockwerk fallen drei Wohnungen weg, sodass in dem Gebäude noch 17 Wohnungen realisiert werden können. Im Erdgeschoss sollen Büroflächen geschaffen werden.

Da das Anliegen schon einmal im Bauausschuss diskutiert worden war, gab es dieses Mal nur noch wenige Fragen. Alexandra Riedmaier erkundigte sich, wie viel näher der Neubau an die Straße rücken werde. Das Gebäude werde in einer Linie mit dem Nachbarhaus gebaut, sowohl der Gehweg, als auch die Parkplätze in diesem Bereich würden sich dadurch aber nicht reduzieren.