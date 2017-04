Donaueschingen Wohnen statt Beten an der Saverner Straße

Nach knapp zwei Jahren Leerstand wird die Neuapostolische Kirche abgerissen. Zwei Wohnhäuser entstehen

Donaueschingen (gvo) Am Giebel des Gebäudes an der Saverner Straße 1 deutet nur noch der Schmutzrand um das ehemalige Kreuz an den früheren Zweck des Gebäudes, in dem im Juni 2015 der letzte Gottesdienst stattgefunden hatte. Damals tat sich die Neuapostolische Gemeinde Donaueschingen mit jener in Blumberg zusammen. Zu wenige Mitglieder hatten noch an den Gottesdiensten teilgenommen, im Schnitt noch 25 von 95 Mitgliedern. Seither stand das Gebäude mit der großen Wiese nebenan leer.

Für die innenstadtnahe Lage haben sich zwei Investoren interessiert und das Gelände im vergangenen Jahr erworben und aufgeteilt. Sie wollen hier zwei Wohngebäude mit Satteldach errichten. Ein einfaches Ja war nicht möglich. Hierfür musste der Bebauungsplan Hungerbühl geändert werden und auch der Gemeinderat musste nun zustimmen, obwohl sich neben der kirchlichen Nutzung hier nur eine Wohnbebauung eignet. Aber im alten Bebauungsplan war dieses Flurstück als Sondergebiet für kirchliche Zwecke ausgewiesen, eine Änderung musste ausgearbeitet werden.

Das Gelände wurde hierfür sogar auf den Bestand schützenswerter Tierarten untersucht. In der 1963 errichteten Kirche wurden aber beispielsweise keinerlei Hinweise auf Fledermäuse gefunden.

Da keine der gehörten Behörden Einwände gegen die Umwandlung des Flurstücks in ein allgemeindes Wohngebiet hatte, erteilte der Gemeinderat für den Abriss Kirche und den Häuserneubau einstimmig seinen Segen.