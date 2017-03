Pfohren Wo der Kaiser einst ein und aus ging

Kann man es sich vorstellen, dass die englische Königin Elisabeth II. oder König Willem-Alexander aus den Niederlanden nach Pfohren kommen, um in der Entenburg zu übernachten. Nie und nimmer, werden die Pfohrener spontan sagen. Und trotzdem hat es solche Ereignisse gegeben – vor rund 500 Jahren und dies gleich drei Mal.

Kaiser Maximilian I. war der hohe Gast. Weil es damals Autos von Rolls-Royce und Mercedes noch nicht gab, reiste Maximilian meistens im Sattel hoch zu Ross oder manchmal auch ein bisschen bequemer, in einem von Pferden gezogenen Reisewagen. Über die Entenburg selbst gibt es Aufzeichnungen des in Diensten des Grafen Heinrich von Fürstenberg stehenden Schreibers und Kammerdieners Michel Schryber. Die Informationen zum Kaiserbesuch finden sich in der damaligen Villinger Chronik von Heinrich Hug. Dieser brachte zu Papier, dass die in Villingen weilende "königliche Majestät" vom 25. bis zum 27 April 1507 gegen Pfohren ausgeritten sei, um seinen Hofmarschall Wolfgang von Fürstenberg zu besuchen. Bei diesem blieb er dann auch drei Tage in der Burg zu Pfohren.

Wer nun annimmt, dass dies ein Jagdausflug des damaligen Königs war und er zusammen mit dem Fürstenberger Grafen Jagd auf die an der Donau reichlich vorkommenden Wildenten machte, liegt mit seiner Vermutung wahrscheinlich richtig. Jedenfalls war es Maximilian, welcher der Burg bei diesem Besuch den Namen Entenburg gab. Für den 10. Mai 1507 ist durch eine Beurkundung ein weiterer Besuch in der Entenburg nachgewiesen. So ist es im Buch von Karl Wacker "Der Landkreis Donaueschingen" nachzulesen. Gewisse Zweifel an der Richtigkeit dieser Information bestehen allerdings. Konstanzer Quellen zu dem von Maximilian einberufenen Reichstag in Konstanz belegen nämlich, dass sich Maximilian I. aus diesem Anlass vom 27. April bis Mitte August 1507 in Konstanz befand. Der Einzug in die Stadt war am 27. April 1507. Über den Bodensee, von Überlingen her, zog er damals mit 1000 Reitern in Konstanz ein.

Am 26. Juli 1507 wurden die Beratungsergebnisse des Reichstags verkündet, und in der zweiten Augustwoche 1507 reiste der König dann wieder ab. Der Besuch in der Entenburg am 10. Mai 1507 wäre also nur möglich gewesen, wenn Maximilian von Konstanz aus zu Pferd einen Ausflug nach Pfohren gemacht hätte, was durchaus denkbar und möglich erscheint.

Beim dritten Besuch in der Entenburg am 23. Oktober 1510 zeichnete Maximilian I. – in der Zwischenzeit zum Kaiser gekrönt – einen Brief an seine Tochter Margarete von Österreich, der Regentin in den habsburgischen Niederlanden: einen Brief "… escript en notre logis de Entenbourch" (geschrieben in unserer Unterkunft Entenburg).

Gleichgültig, wie oft Maximilian I. in Pfohren war, für die einfachen Menschen in Pfohren – die Bauern, Handwerker und Tagelöhner – dürften seine Besuche nicht nur Erfreuliches mit sich gebracht haben. Es darf angenommen werden, dass sie einen Beitrag zur guten Verpflegung des hohen Herrn und seiner Begleitung in Form von Naturalabgaben und Dienstleistungen zu erbringen hatten. Im 2016 erschienenen Buch "Eschinger Gschichten" wird in der Geschichte "Kon Gasbroote fer de Kaiser" (Kein Gänsebraten für den Kaiser) spekuliert, wie die Pfohrener diese Besuche empfunden haben. Diese Geschichte ist zwar erfunden. Einen wahren Kern dürfte sie aber trotzdem enthalten.

Rund vier Jahrhunderte lang lag die Entenburg im Dornröschenschlaf. Wachgeküsst hat sie Ralf Röver mit einer Generalsanierung. Jetzt ist das einstige Jagdschloss wieder in einem Zustand, in dem es auch Königin Elisabeth oder König Willem-Alexander als standesgemäßes Quartier dienen könnte.

Kaiser Maximilian I. – ein Regent an der Wegscheide zur Neuzeit

Der Regent: Die Geschichtsschreibung gab ihm den Beinamen "der letzte Ritter": Weil mit ihm die Zeit der Ritterspiele und des Minnegesangs endete – und die Türe zur Neuzeit aufgestoßen wurde. Zu seiner Zeit war der Habsburger der mächtigste Herrscher in Europa. Der Erzherzog war ab 1477 Herzog von Burgund gewesen, wurde 1486 römisch-deutscher König, ab 1493 Herr der Österreichischen Erblande und dann ab 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Durch geschickte und machtbewusste Politik – Erbschaften, Kriege und Heiraten – konnte Maximilian I. den habsburgischen Herrschaftsbereich beträchtlich ausbauen: So erwarb er zum Beispiel Tirol, und durch seine Heirat mit Maria von Burgund kam er an das reiche burgundische Erbe. Durch Verheiratung seiner Familienmitglieder gewann er außerdem Spanien, Böhmen und Ungarn für die Habsburger. Maximilian residierte in Wien. Nach dem Erwerb Tirols war aber Innsbruck seine bevorzugte Residenz. Seine Reformbestrebungen und Kriege verursachten große finanzielle Belastungen, Maximilian hinterließ deshalb hohe Schulden.

Der Festakt: Zum Jubiläum gibt es am 3. Juni, 20.30 Uhr, in der Festhalle ein Festbankett. Festredner ist Peter Erhardt, Leiter des Stiftarchives St. Gallen. Hier wird auch das neue "Buch der Pfohrener" vorgestellt.

Das Jubiläumsfest: Vom 30. Juni bis 2. Juli wird das Dorfjubiläum gefeiert. Rund um die Entenburg erleben die Besucher eine Zeitreise ins Mittelalter: Handwerk, Handel und Schausteller von einst werden ihre Zelte auf dem weitläufigen Festgelände um die alte Burg aufschlagen. Neben dem Marktgeschehen wird es unter anderem auch eine Raubvogelschau, eine Feuer-Show oder auch Schwertkämpfe geben. Auf zwei Festbühnen gibt es permanent musikalische Unterhaltung. Hauptattraktion ist am Samstagabend die Band Metusa mit ihrem Mittelalter-Rock.