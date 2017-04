Donaueschingen Wirtschaftsgymnasiasten geben bei IMS Gear die Personaler von morgen

Schüler nehmen die Situation in China und den USA unter die Lupe.

Donaueschingen – Eine praxisnahe Bewährungsprobe souverän bestanden haben jetzt sieben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe zwölf des Wirtschaftsgymnasiums an den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) Donaueschingen. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Schule und dem Zahnrad- und Getriebespezialisten IMS Gear bearbeiteten sie, aufgeteilt in zwei Projektgruppen, praktische Aufgabenstellungen aus dem Bereich internationales Personalmanagement – und die hatten es durchaus in sich.

Ein Team widmete sich der Frage, ob und wie sich deutsche Fachkräfte, bevorzugt mit einem technischen Hintergrund, in China finden lassen und auf welchen Rekrutierungskanälen man diese spezielle Zielgruppe ansprechen kann. Eine weitere Arbeitsgruppe rückte den amerikanischen Fachkräftemarkt für technische Berufe in den Fokus. Gibt es in den Vereinigten Staaten Berufsbilder, die den deutschen Ausbildungsberufen Industriemechaniker, Mechatroniker und Verfahrensmechaniker zumindest nahe kommen und welches sind die richtigen Schlagworte, um diesen Fachkräfte-Pool treffgenau anzusprechen, lautete dabei die Leitfrage. Die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten mussten die Schülerteams auf Englisch präsentieren.

Unternehmensseitig betreut wurden die beiden Projektteams von Philippe de Surmont. Der Projektleiter ist bei IMS Gear für den Bereich „International Human Resources“ zuständig und zeigte sich sehr angetan von den Leistungen. „Beide Schülerteams sind ihre jeweilige Aufgabenstellung sehr überlegt und strukturiert angegangen. Sie haben Durchhaltevermögen bewiesen und auch dem zeitlichen Druck standgehalten. Die Ergebnisse werden wir in die Unternehmenspraxis einfließen lassen“, erklärte de Surmont. Die Schülerteams hätten teilweise Aspekte aufgegriffen, die selbst Profis nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt hätten: „Das gilt beispielsweise in besonderem Maße für die Ansprache lokaler deutscher Gemeinschaften in China. In diesem Bereich haben die Schülerinnen Möglichkeiten aufgezeigt, die selbst für uns neu waren.“

„So eine Aufgabe direkt aus einem Unternehmen heraus türmt sich anfangs wie ein Berg vor einem auf. Aber sie ist auch ungemein spannend. Deshalb haben wir uns nicht bange machen lassen, sondern sind die Sache im Team angegangen“, meinen mit Kim Berger und Annika Weißer zwei der Schülerinnen nicht ganz ohne berechtigten Stolz auf die Ergebnisse der beiden Projektarbeiten.

„Wir freuen uns sehr, dass IMS Gear und andere Firmen aus der Region Kooperationen mit uns eingegangen sind. Die Bearbeitung von unternehmenspraktischen Fragestellungen ergänzt das im Unterricht vermittelte Wissen ganz hervorragend“, betonte Stefan Bader, Fachlehrer für Internationale Wirtschaft an der Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen.