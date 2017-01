Donaueschingen/Hüfingen "Wir sammeln, weil es uns Freude macht"

Der Ehrenvorsitzende Dieter Fried bringt beim Jahrestreff der Münzen- und Briefmarkenfreunde die Motivation auf den Punkt.

In ihrer großen Zeit hatten sie gut und gerne 150 Mitglieder. In wenigen Jahren wird der 1921 gegründete Verein 100 Jahre alt: Der Verein der Münzen- und Briefmarkenfreunde Donaueschingen-Blumberg muss sich inzwischen jedoch mit stagnierenden Mitgliederzahlen zufriedengeben. Gut 70 sind es noch, die im Verein aktiv sind. Bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Hüfinger „Hotel Frank“ zeigten sich 25 Teilnehmer dennoch überzeugt, dass das Sammeln von Münzen und Briefmarken nach wie vor ein tolles Hobby sei. „Wir sammeln, weil es uns Freude macht“, bringt der Ehrenvorsitzende Dieter Friedt die langjährige Vereinsarbeit auf den Punkt.

„Auch wenn es kein Massenphänomen mehr ist“, zitiert Friedt aus einem Fachartikel, „wird das Sammeln weitergehen, zumindest so lange, wie es noch Briefmarken gibt.“ Davon sind die aktiven Vereinsmitglieder überzeugt. Und Jens Buckenberger, der den Vorsitz des Vereins vor einiger Zeit übernommen hat, weiß, dass nach wie vor auch jüngere Leute sich mit der Sammelleidenschaft beschäftigen, sie seien halt nur nicht mehr so gerne in einem Verein aktiv. Damit geht es den Münzen- und Briefmarkenfreunde so ähnlich wie vielen anderen Hobby-Vereinen auch: Sie kriegen nur noch schwer und mit einigem Aufwand Nachwuchs für die Vereinstätigkeit. Das Sammeln von alten Postkarten, wie es zum Beispiel Vereinsmitglied Willi Hönle mit Engagement betreibt, die tolle und möglichst vollständige Briefmarkensammlung oder die Münzsammlung, die Hubert Obergfell mit Fachwissen und Begeisterung betreibt, seien nach wie vor beliebte Freizeitbeschäftigungen. Daher sei die Verunsicherung, dass das Hobby Philatelie keinen Nachwuchs mehr finde, nicht angebracht. Die aktiven Mitglieder des Vereins lassen sich jedenfalls ihre Freude am Sammeln nicht nehmen.

Jens Buckenberger erinnerte in seinem Tätigkeitsbericht an das kleine Jubiläum der Münzgruppe, die 45 Jahre alt geworden ist und an eine Reihe von Fachvorträgen für Briefmarken- und Münzsammler. Dabei ging es unter anderem um Hintergrundwissen über die Wasserzeichen oder um die richtige Bewertung von Münzen. Der diesjährige Großtauschtag vor wenigen Wochen litt unter kurzfristigen Absagen von Teilnehmern, sodass einige Tische leer blieben und die Donauhalle Lücken aufwies. Daher soll künftig ein Stück der Halle abgetrennt werden, um die Lücken zu schließen.

In der Sitzung wurden langjährige Mitglieder geehrt und mit Urkunden ausgezeichnet: Für 40 Jahre: Roland Trautmann, Manfred Hinninger und Florian Bauer. Für 25 Jahre: Bodo Groß, Josef Strohmeier und Gerold Votteler. Für 15 Jahre: Erika Geremia, Peter Stöhr, Ingrid Beranek, August Rösch, Michael Zier. Für zehn Jahre: Thomas Bitzer, Brigitte Metzger, Hans Rüger, Tobias Martin und Wolfgang Hinninger.