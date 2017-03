Donaueschingen Wildbienen kämpfen um ihr Überleben

Imker Manfred Kraft spricht beim Baarverein in Donaueschingen über das drohende Aussterben der fleißigen Tiere. Das hätte fatale Folgen für Fauna und Flora

Donaueschingen – Wildbienen sind gefährdet. Denn für sie haben sich die Umweltbedingungen in den letzten Jahrzehnten dramatisch verschlechtert. „Bienchen summ herum – wie lange noch?“ fragt Manfred Kraft vor gut 50 Zuhörern in einem Vortrag beim Baarverein. Der Vorsitzende des Imkervereins Villingen, auf einem Bauernhof groß geworden und als Mathematiker und Informatiker tätig, klagt im evangelischen Gemeindehaus Donaueschingen darüber, „dass von 564 in Deutschland heimischen Wildbienenarten 289 Arten in ihrem Bestand gefährdet sind. 106 Arten gelten sogar als stark gefährdet oder sind vom Aussterben bedroht.“

Kraft lässt keinen Zweifel daran, dass es mit Schulterzucken und einem lockeren „Na und?“ nicht getan sei. „Der Rückgang unserer Wildbienen hat eine deutliche Verarmung zur Folge“, sagt er. Und Kraft weiß als „Obmann für Bienenweide in Baden“, wovon er spricht: Seit langem beobachtet er den bedrohlichen Artenschwund mit Sorge. So wie der Aasener Naturschützer Hans Joachim Blech, Vogelkenner Helmut Gehring, Harald Ketterer vom traditionsreichen Baarverein oder Insekten-Experten und Imker der Region. „Ohne Bienen keine Pflanzen, ohne Pflanzen keine Samen und ohne Samen keine Pflanzen und weniger Kleinlebewesen“, so die drastische, negative Wirkungskette.

„Viele von Bienen bestäubte Pflanzen dienen anderen Tieren als Nahrung, mehr als die Hälfte der 380 000 Pflanzenarten auf der Erde werden von Insekten bestäubt. Singvögel, Käfer und Insekten sind darauf angewiesen, denn sie ernähren sich von Pflanzensamen.“ Manfred Kraft sieht ein Geflecht vielfältiger Ursachen: Immer größere Ackerflächen für riesengroße Traktoren, das Verschwinden von Wiesenflächen und die Ausweitung von Bau- und Gewerbegebieten hätten einen Artenrückgang zur Folge. Pflanzen, Insekten, Vögel und Reptilien werden weniger, „in den Flächen findet man keinen Regenwurm mehr“, sagt Kraft.

Er warnt davor, der Landwirtschaft allein den schwarzen Peter zuzuschieben. Vielmehr seien die Rahmenbedingungen nicht die richtigen. Kraft hält mit seiner persönlichen Meinung nicht hinterm Berg. Eine Ursache sei das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), Energiebauern bekämen nun mal mehr Geld als Milchbauern, jede noch so kleine Fläche sei interessant, um Biomasse in Geld zu verwandeln.

Der Bienenexperten erläutert, dass Honigbienen bis zu drei Kilometer weit fliegen, um an den Nektar zu kommen, während Wildbienen in der Regel nur 80 bis 500 Meter schaffen, wenn sie Nahrungsquellen aus Blüten und Pollen ansteuern. Unterwegs müssten sie auf halber Strecke auftanken, um die Entfernung zurückzulegen. Daher sei Biotopvernetzung für diese fleißigen Insekten zum Überleben so wichtig.

Eine Untersuchung von Vogelkundlern zeige, dass Wiesenflächen seit den 1990-er Jahren kontinuierlich zurückgegangen seien. Das habe zum Beispiel auch den Wiesenpieper, einen Bodenbrüter aus der Sperlingsfamilie, zu 70 Prozent verschwinden lassen. Von einst 100 Arten im Lebensraum Wiese seien gerade noch zehn bis 20 Arten zu finden. Die Untersuchungen belegten einen Rückgang der Insekten um 80 Prozent, der Feldvögel um 87 und des Rebhuhns um 97 Prozent. Den Hummeln, die auch zu den Wildbienen gehören, gehe es noch vergleichsweise gut, aber viele Wildbienen- und Schmetterlingsarten stünden auf der roten Liste. Auch weil es 147 Wildbienenarten gibt, die eine einzige Blüte als Nahrungsquelle nutzen. „Fehlt diese Pflanze, stirbt diese Bienenart aus“, macht Kraft deutlich. Inzwischen hungern Bienen sogar im Sommer, weil ihnen die Nahrung fehlt.

Was kann man tun?

Um Wildbienen zu schützen, sollten Flächen und Nistplätze bereitgestellt werden. Das können Sandflächen im Garten sein, leere Schneckenhäuser oder Backsteine und mit Löchern versehene Nisthölzer aus Hartholz, Röhren und hohe, hohle Stängel, die man im Garten stehen lässt. Dies sei besser als die im Handel erhältlichen Bienenhotels, denn 80 Prozent der Wildbienen gehen da nicht hinein, sagt Manfred Kraft. Man sollte Flächen zur Verfügung stellen, Blütendolden von Lauchstängeln können beispielsweise auch in kleinen Vorgärten oder auf dem Balkon Platz finden. Im größeren Stil müssten mehr Bienenweiden mit regionalem Saatgut gefördert werden. Gemeinde, Vereine und private Aktivitäten könnten in einer vernetzten Aktion zu Verbesserungen beitragen. Infos unter der Telefonnummer (0171) 6 06 14 01. E-Mail: manfred.kraft@villinger-imker.de und im Internet: www.villinger-imker.com.