Donaueschingen Wespe löst Auffahrunfall aus

Eine Wespe im Führerhaus eines Kleintransporters dürfte Grund für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf dem Hindenburgring, kurz vor dem Kreisverkehr Mühlenstraße ereignet hat.

Durch die Wespe, so die Polizei, sei der Fahrer des Kleintransporters, der auf dem Hindenburgring in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, einen Moment abgelenkt gewesen. So übersah er, dass vor der Einfahrt des Kreisverkehrs zwei Autos stehen geblieben waren. Der Transporter prallte unbebremst in das Heck eines Kleinswagens und schob diesen noch auf ein vor dem Kreisverkehr wartendes zweites Auto. Bei dem Unfall wurde der 32-jährige Fahrer im Kleinwagen leicht verletzt und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, wobei der schon ältere Kleinwagen nicht mehr zu gebrauchen ist.