Donaueschingen Wer möchte zu Borussia Dortmund gegen Espanyol Barcelona?

SÜDKURIER verlost Tickets für Spiel am Freitag in Winterthur.

Der bei den Baaremer Fußballern als Trainer und Spieler bekannte Hüfinger Stadtrat Björn Andersohn, der als Sportfunktionär beim FC Winterthur arbeitet, hat für die Baaremer Fußball- und speziell BVB-Anhänger ein Schmankerl parat: Kommenden Freitag, 28. Juli, 20 Uhr, bestreiten Borussia Dortmund und Espanyol Barcelona ein Freundschaftsspiel in Winterthur. Dortmund befindet sich aktuell im Trainingslager in Bad Ragaz. Für dieses Spiel stellt Andersohn für eine SÜDKURIER-Verlosung zwei mal zwei Sitzplatzkarten und fünf mal zwei Stehplätze. Wer kein Glück hat, kann Karten im Verkauf (Eventim oder Kasse) erwerben: Sitzplatzkarten (40 Franken) sind fast ausverkauft, Stehplatzkarten gibt’s für 23 Franken (überdacht) und 18 Franken. Ein Festnetzanruf beim Glückstelefon kostet 50 Cent (Mobil teurer): 01379/ 370 500 35.Name, Telefonnummer und Stichwort „Dortmund“ hinterlassen. Die Gewinner werden bereits in der Mittwoch-Ausgabe bekannt gegeben und können die Tickets in der SÜDKURIER-Redaktion in Donaueschingen abholen.