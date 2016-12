Donaueschingen Wenn Engel singen ...

hört das ganze Fürstenberg-Gymnasium zu.

Das Engelsingen der Elftklässler gehört am Fürstenberg-Gymnasium traditionell zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Während die Engel mit beliebten Weihnachtsliedern und Klavierbegleitung von Hubert Stinner den Schlussakkord setzen, sorgen alle anderen Schulklassen zuvor mit Waffel-, Sandwich- und Bastelständen für einen stimmungsvollen Weihnachtsbasar in der Schule, den gestern Morgen auch viele Eltern besuchten. Auch in Klassenzimmern wurden den Mitschülern einiges an stimmungsvoller Unterhaltung geboten. Schulleiter Mario Mosbacher wünschte allen zum Jahresfinale ein schönes Fest und erholsame Ferien. Bild: Günter Vollmer