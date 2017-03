Donaueschingen Weltfrauentag ist Passion

Museumsführungen sind erfolgreicher Auftakt für neun Veranstaltungen des Frauenforums.

Es war ein toller Auftakt, den Frauen aus Donaueschingen und Umgebung gestern an ihrem Tag erlebten – dem Weltfrauentag. Seit 13 Jahren gestaltet das Frauenforum anlässlich des Weltfrauentages im März eine ganze Veranstaltungsreihe, die zum wiederholten Male mit Führungen im Museum Art Plus begann. Zu den Veranstaltungen – es lebe die Gleichberechtigung – sind auch Männer eingeladen. Im Museum war den ganzen Tag lang für Frauen der Eintritt frei. Einladend wiesen grüne Luftballons den Weg zum Museum. Ein Angebot, das 130 Frauen und eine kleine Kindergruppe annahmen.

Was die Frauenquote angehe, stehe die Stadt gut da, erklärte Oberbürgermeister Erik Pauly, der die Frauen begrüßte. Er habe sein Wissen über den Weltfrauentag aktualisiert, viel Spaß dabei gehabt und viel Interessantes herausgefunden, was er weitererzählen wolle: Den Weltfrauentag gibt es in Deutschland seit 1911, seit 1921 ist er immer am 8. März, die Frauenquote bei der Stadtverwaltung liege bei 60 Prozent, im 35-köpfigen Gemeinderat ist die Verteilung genau andersherum, wobei in der FDP gar keine Frauen vertreten seien. Sie habe recherchiert, dass erst seit 1977 Frauen ihre Ehemänner nicht mehr um Erlaubnis fragen müssten, wenn sie berufstätig sein wollen, ergänzte Sigrid Zwetschke.

Bei den rund einstündigen Führungen sogen die Frauen die Wirkung der Kunstwerke im Zeitraffer in sich auf, ließen sich auf dem Weg der Leidenschaft und Passion von Licht und Schatten in der durch die Farbe Schwarz und den Werken des Künstlers Pierre Soulages dominierten, in drei Spektren aufgeteilten Ausstellung regelrecht gefangen nehmen.

Der Andrang war so groß, dass die Gruppen geteilt werden mussten. Es folgen noch acht weitere Veranstaltungen des Frauenforums im März.