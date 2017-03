Hüfingen/Donaueschingen Weiterer Drogist drängt auf die Baar

Rossmann-Filiale kommt in das Ex-Holzmaxx-Gebäude. Bäckerei und wohl Schuhgeschäft ebenfalls. Krachenfels will schon am 18. April eröffnen.

Während es in den traditionsreichen Einkaufsstraßen der Städte immer weniger Einkaufsadressen gibt, wird das Einkaufszentrum zwischen Donaueschingen und Hüfingen für den Handel und die Konsumenten offensichtlich immer interessanter. Nachdem 2015 und 2016 auf Donaueschinger Gemarkung zwischen Bahngleis und Straße mit neuer Tankstelle, Schraubenhandel, Schnellimbiss, Bettenausstatter und der neuen und größeren Holzmaxx-Filiale der letzte Zipfel Grün zwischen den beiden Kommunen erschlossen und verbaut wurde, gibt es nun neue Bewegung im leer stehenden Holzmaxx am Hüfinger Kreisel.

Bekanntlich wird hier an der Ecke zum Kreisel die Bäckerei Krachenfels eine neue Bäckereifiliale mit Café und Terrassenbestuhlung einrichten. Hier arbeiten Handwerker gerade am Umbau für die geplante Eröffnung am 18. April. Nach SÜDKURIER-Informationen soll es im lang gezogenen Gebäude noch zwei neue Geschäfte geben: einen Schuhladen und eine Rossmann-Filiale. Letztere wird die erste Filiale der Rossmann-Drogerie-Kette im Landkreis werden.

Mit der Schleckerpleite vor fünf Jahren wurde die Schlecker-Filiale in der Hauptstraße in Hüfingen geschlossen. Jene in der Donaueschinger Zeppelinstraße hatte schon Monate zuvor geschlossen. Mitte 2012 zog mit dem Müller-Drogieriemarkt dann die letzte Drogerie aus der Innenstadt und siedelte an den Bahnhof. Schon Jahre zuvor wurde die Ihr-Platz-Drogerie an der Ecke Karl-/ Zeppelinstraße geschlossen. Hüfingens einzige Drogerie ist derzeit noch der dm-Markt im Lindenpark gegenüber dem Real-Markt.

Rossmann-Expansion

Während das Stuttgarter Landgericht derzeit die Schlecker-Pleite verhandelt, geht der Verdrängungswettbewerb der Drogeriemärkte mit neuen Filialöffnungen munter weiter. Wie einst Schlecker eröffnen nun dm und Rossmann bald an jeder Ecke einen Drogeriemarkt. 2016 hat Rossmann in den 2000. Markt in Deutschland eröffnet. Zur Jahreswende waren es bereits 2055 Filialen, europaweit über 3600. Über 700 Filialen hat die Müller-Kette in Deutschland, dm-Märkte gibt es über 1800 im Land (gvo)