Donaueschingen Was denken Donaueschinger Türken übers Referendum?

Seit gestern können türkische Staatsbürger in Deutschland über die Verfassungsreform abstimmen, die Präsident Erdogan weitaus mehr Machtbefugnisse verschaffen könnte. Der SÜDKURIER machte sich auf zum Stimmungstest.

Die Konfliktlinien verlaufen quer durch Familien, Belegschaften – und Freundeskreise: Der 38-jährige Donaueschinger Gastronom, seit 27 Jahren in Deutschland, weiß um die aufgeheizte Stimmung, die gegenwärtig die Debatten in der türkischen Gemeinschaft bestimmt. Erst recht, seitdem nun 1,4 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland zum Urnengang aufgefordert sind. Seine Haltung ist klar: "Das Präsidialsystem ist ein Schritt in die total falsche Richtung, bedeutet weniger Demokratie und mehr Religion im Staat." Die Stimmung in der örtlichen türkischen Community? "60 Prozent dagegen, würde ich schätzen." Für den Gastwirt, dessen Familie in der Türkei zur christlichen Minderheit gehört, ist klar: "Erdogan hat seine Spitzel überall, daher halten sich viele Gegner der Verfassungsreform in Gesprächen zurück." Auch er will sich nicht namentlich bekennen – und wird damit nicht der Einzige bleiben. "Ich fürchte, Kundschaft zu verlieren oder gar ein Einreiseverbot." Was er aber will, ist mit "Nein" stimmen. Demnächst. Im türkischen Konsulat in Karlsruhe.

Ein Mann tritt heran. "Das ist ein guter Kollege, der ist pro Erdogan." Die Runde vergrößert sich. "Stimmt, ich bin Sympathisant", zeigt der 29-Jährige gleich zu Beginn Flagge. Schließlich sei der Boss vom Bosporus jemand, der das Land wirtschaftlich wieder nach oben gebracht habe. Wie erlebt er den argumentativen Stellungskrieg? "Ich habe gesehen, dass Freundschaften und Nachbarschaften an diesem Thema zerbrochen sind." Die Fronten sind verhärtet. Daher versuche er, "das Thema zu meiden". Das freilich geht nicht immer. Auf der Arbeit schallt dem Konstruktionsmechaniker denn auch so manches "Dann geh doch wieder in die Türkei" entgegen.

Der junge Mann mit dem glattgekämmten schwarzen Haar kommt aus einer streng religiösen Familie, dort gilt der Präsident als Heilsbringer. Er selbst jedoch hat "in den letzten zwei, drei Jahren doch so manchen Zweifel bekommen", gibt er zu – und offeriert gleich im nächsten Satz die Ambivalenz, die vielen Deutsch-Türken momentan innewohnt: "Ich finde, er ist der richtige Regierungschef für die Türkei." Jedoch: Ob er selbst sich vorstellen könne, in Erdogans Türkei zu leben? "Nein". Trotzdem werde er für das Präsidialsystem stimmen. Diese Zerrissenheit spiegelt sich auch in den Worten eines weiteren Mannes, der am Tisch Platz genommen hat: "In Deutschland sind wir Türken, in der Türkei Deutsche". Vielleicht ist das ein Grund, warum unter den Deutsch-Türken die Sehnsucht nach Identität und dem vermeintlich starken Mann so ausgeprägt ist.

Der Mittdreißiger ist gegen den autokratischen Umbau der Verfassung und auch nicht streng religiös, besucht aber regelmäßig die Hüfinger Moschee. Sie gehört zum Dachverband DITIB, der gemeinhin als verlängerter Arm Erdogans in Deutschland gilt. Die Stimmung dort? "Geteilt". Und ohnehin gebe es im Lager der Anhänger des Präsidenten "sehr viele Mitläufer".

Die Argumente sind ausgetauscht, die Debatte wird fortdauern. Doch die Freunde sind sicher: Der Streit wird sie nicht spalten: "Das Referendum kommt und geht – unsere Freundschaft bleibt."