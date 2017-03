Donaueschingen/Hubertshofen Waltraut Willmann ist Ehrenmitglied

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Waltraut Willmann. Sie ist seit 40 Jahren Mitglied im Chor und seit 2009 Notenwartin. Ihr wurden eine kleine Cecilia-Statue, Blumen und eine Urkunde überreicht. 30 Jahre dabei sind Marlies und Lukas Faller, Elisabeth Matt und Gerda Ruf. Zehn Jahre singt Norbert Knöpfle im Chor.

Zügig vonstatten gingen die Wahlen beim Kirchenchor Hubertshofen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Andreas Willmann, sein Stellvertreter Gerhard Tobisch, Kassier Karl Porsch, Schriftführer Wolfram Lücke, die Beisitzerinnen Rosemarie Erhardt und Gabi Grigo sowie die Kassenprüfer Berthold Schmid und Gerda Ruf.

Während der Versammlung wurde schnell klar, dass alles gut zusammenspielt und der Chor gut dasteht. Mit Michael Matt sowie Anja und Andrea Zirlewagen konnten drei neue Mitglieder gewonnen werden. Insgesamt hat der Chor 35 Sänger und Sängerinnen. Es gab 36 Proben und 16 Auftritte.

In seinem Bericht zeigte sich Chorleiter Gerhard Lucas sehr zufrieden. Die Stimmung im Chor sei sehr gut. Der Probenbesuch liege bei 73,25 Prozent. Diese Quote lasse sich sehen und er probe gerne mit seinem Chor. Lediglich bei der Pünktlichkeit gebe es noch Verbesserungspotenzial Er freue sich über den neuen Proberaum, lediglich für die Akustik müsse noch etwas gemacht werden.

Vorsitzender Andreas Willmann bedankte sich bei allen, insbesondere beim Chorleiter. "Wir fühlen uns gut aufgehoben und sind sehr froh, Dich zu haben", betonte er.

In seinen Grußworten ging Pfarrer Erich Loks auf die geplante Sanierung der Orgel ein. Im Hintergrund tut sich einiges. Die Orgel in der Hubertshofener Kirche ist eine der wenigen, die aus einer jüdischen Synagoge stammen. Man sei verpflichtet, dieses Zeitzeugnis aus dem Ende des 19. Jahrhundert zu erhalten. Hubertshofen allein könne das nicht stemmen, doch er finde den Einsatz toll. Die allererste Spende zur Sanierung wurde vom Kirchenchor geleistet. In den nächsten drei Monaten soll klar werden, wie es weitergeht.