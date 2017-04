Donaueschingen Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Beim Abbiegen von der Straße "Im Bohrer" in die Hagelrainstraße hat ein 49-jähriger Autofahrer laut Polizei am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, einen VW Golf übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen

Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Der Schaden am VW Golf wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Beide Autofahrer blieben unverletzt.