Vorfahrt für den Grünen Baum

Seit Jahren ist der Sanierungsbedarf des Obdachlosenheims in Pfohren bekannt: Nun soll gehandelt werden

Pfohren (jak) Es wird allgemein als „Schandfleck direkt am Ortseingang“ von Pfohren bezeichnet. Die Rede ist vom ehemaligen Gasthaus „Grüner Baum“. Das Wohnheim für Obdachsuchende ist in einem äußerst desolaten Zustand, sodass schon über den Abriss des Gebäudes nachgedacht wurde. Nun sollen rund 200 000 Euro in den Erhalt investiert werden. Eine entsprechende Entscheidung hat der Hauptausschuss getroffen.

„Es ist wichtig, dass das Gebäude saniert wird und die Probleme mit Statik und Feuchtigkeit behoben werden“, sagt Gottfried Vetter, der schon in seiner Zeit als Ortsvorsteher auf den Sanierungsbedarf hingewiesen hat. „Es geht ja nicht darum, eine Luxuseinrichtung zu schaffen, sondern nur darum, dass die Menschen, die darin wohnen, dort auch ordentlich wohnen können“, sagt der SPD-Stadtrat.

Die Sanierung sei notwendig, denn ein Abriss würde wesentlich teurer kommen. Schließlich müsste dann auch eine Ersatzunterkunft geschaffen werden, denn der Bedarf an Wohnraum für Obdachlose sei vorhanden. Auch Pfohrens Ortsvorsteher Gerhard Feucht sprach von einer „längst überfälligen Maßnahme“. Jahr für Jahr hatte sich der Ortschaftsrat für die Maßnahme ausgesprochen, doch unter OB Erik Paulys Vorgänger Thorsten Frei wurde der Komfort in den Obdachlosen-Behausungen bewusst niedrig gehalten. Entsprechend lang ist die Liste der Mängel, die sich mittlerweile angehäuft haben.

CDU-Stadtrat Reinhold Müller bezweifelt allerdings, dass das Gebäude auch für 200 000 Euro saniert werden kann. „Mit den Bildern, die wir gesehen haben, bezweifle ich, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann“, so Müller. Denn es sei doch einiges zu machen. Man spreche bei diesen Maßnahmen auch nicht von einer Sanierung, so Planer Claus Hauptvogel. Es sei nicht geplant, aus dem Gebäude ein Prunkstück zu machen. Sondern es gehe darum, das Gebäude wieder so instandzusetzen, dass es für die kommenden 15 Jahre halte.

So soll beispielsweise die Fassade mit einem Netz überspannt und dann verputzt werden. Die Bodenbeläge im Inneren werden gar nicht ausgetauscht, sondern nur gründlich geputzt. Wichtig ist aber die Elektroinstallation. So lag es Bürgermeister Bernhard Kaiser sehr am Herzen, zu betonen: „Das sind keine Installationen, die die Stadt gemacht hat. Das hat durch die Nutzer des Gebäudes eine gewisse Eigendynamik entwickelt“, so der Bürgermeister mit Blick auf Kabel, die wild durch das Treppenhaus verlegt sind. Auch der Kabelsalat an der Fassade, der zu diversen Schüsseln führt, soll beseitigt werden. Die Holzfenster sollen erneuert werden. Hier wird auf die PVC-Variante gesetzt. Denn die Devise heißt: So robust wie möglich.