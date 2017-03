Donaueschingen Vor dem Schulbesuch Schule besucht: Eichendorffschule lud zum Reinschnuppern ein

Beim Tag der offenen Tür an der Eichendorffschule konnten die zukünftigen Schüler samt Eltern die Schule und ihr Angebot kennenlernen.

Die Eichendorffschule öffnete am vergangenen Samstag ihre Türen für interessierte Schüler und Eltern. Im gesamten Schulgebäude – auch in Sporthallen und Mensa – konnten sich die Besucher umsehen und die Eichendorffschule "hautnah" erleben. So gab es für die zukünftigen Erstklässler eine Schnupperstunde und erste Einblicke in den Englischunterricht. Und bei zahlreichen Mitmach-Angeboten konnten die Fachräume besichtigt und ausprobiert werden, wie zum Beispiel beim Experimentieren im Bio-Chemie-Saal oder beim Herstellen von Schokofrüchten in der Küche. Aber auch an vielen Infotafeln zum Schulprofil, zum Lerntagebuch und den Lernkonzepten konnten sich die Gäste informieren. Lehrer sowie Schulleitung standen für Gespräche und Führungen bereit, auch über die Schulsozialarbeit, die Schulseelsorge oder die Inklusion wurde informiert. Musikalisch wurde der Tag durch Auftritte des Schulchores, der Rhythmus-AG und Tänzen untermalt. Auch der Förderverein stellte sich vor – und der Elterbeirat lieferte Kaffee und Kuchen.