Donaueschingen Vor Villinger Kumedie ist keiner sicher

Beim Comedyabend des Grüninger Fußballclubs nehmen Frank Blom und Thomas Moser so einiges auf die Schippe

Den Deckel vom "Kochtopf der Unterhaltung" abgenommen, haben am Samstagabend in der Grüninger Mehrzweckhalle Frank Blom und Thomas Moser, die beiden Akteure der Villinger Kumedie. Auf Einladung des Grüninger Fußballclubs brachten die Beiden ihr seit dem Frühjahr aktuelles Programm "Schnauze voll, Faxen dicke" auf die Bühne.

Jede Menge Abwechslung bot sich den Zuschauern schon alleine durch die konträren Begabungen der beiden Künstler: Fühlt sich Thomas Moser eher im Kokettieren mit Wort und Sprache, im gesellschaftlichen und politischen Kabarett zu Hause, so zeichnet sich Frank Blom, Meister der Parodie und kaum zu toppen, was Mimik, Gestik und Bewegung anbelangt, als Vollblutschauspieler aus.

"Dem Volk auf's Maul geschaut": So fanden sich Zuschauer zu ihrem großen Vergnügen in lebensnahen Beispielen, Bildern und Szenen wieder, was für spontane Lacher sorgte. Weil früher, so Moser, alles besser war als heute und er sich über das Heute ganz furchtbar "uffregt", bezeichnet er Männer, die kochen schon mal als Weichei und lässt diese dann bildhaft mit Weidenkorb über den Markt schlendern, das Handy, womit Instruktionen der Frau ankommen, am Ohr.

Den jugendlichen Couch-Potato klärt er auf, dass man "wandern" auch mit "chillen to go" übersetzen könne und junge Paare lässt er gedanklich zu Millionären werden, mit der Überlegung: "Wenn ein Kind von der Geburt bis zum Abitur 250 000 Euro kostet, – was spart man dann, wenn man vier Kinder nicht bekommt?"

Auch Vegetarier und Veganer, Fitnessstudiobesucher, Lederhosen- und Dirndl-Träger, Politiker, jugendliche Dauerhandynutzer wie auch Mann und Frau bekamen auf Mosers Streifzug durch den Alltag ihr Fett ab. Ob als Ehefrau am gemeinsamen Frühstückstisch, der Frisöse, die sich gerne auch mal unter die etwa 80 Besucher mischte, als trotteligen Anwärter bei der Künstleragentur, Andreas Gabalier oder dem abschließend brillianten Verschnitt aus Otto und Rudi Carell – Frank Blom gelang jede Verwandlung perfekt.