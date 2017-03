Donaueschingen Von der Sonne geblendet: Autofahrer fährt in Donaueschingen Seniorin um

Von der Sonne geblendet: Autofahrer fährt in Donaueschingen Seniorin um

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters ist eine 77-jährige Frau am Freitagnachmittag verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Die Seniorin wurde von einem Auto erfasst, dessen Fahrer gerade ausparkte. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Fraktur am Fuß und Prellungen am Bein zu. Der 58-jährige Autofahrer gab zu Protokoll, die Frau übersehen zu haben, weil er von der tief stehenden Sonne geblendet worden sei. Das Unfallopfer wurde in einem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.