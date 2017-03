Donaueschingen Von Isfahan nach Heidelberg: Autorin Mehrnousch Zaeri-Esfahani las in der Stadtbibliothek

Von Isfahan nach Heidelberg: Autorin Mehrnousch Zaeri-Esfahani las in der Stadtbibliothek

Als kleines Mädchen flüchtete die deutsch-iranische Autorin mit ihrer Familie aus dem Ran nach Deutschland. Bei einer Lesung präsentierte sie ihr Buch "33 Bogen und ein Teehaus" und diskutierte mit den Zuhörern über Integration.

Am zweiten Abend der Veranstaltungsreihe zum Weltfrauentag ließen sich in der Stadtbibliothek rund 70 Zuhörer mitnehmen auf die Reise von Isfahan nach Heidelberg. Auf Einladung der evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Villingen, des Frauenforums Donaueschingen, der Volkshochschule sowie der Stadtbibliothek berichtete die Autorin Mehrnousch Zaeri-Esfahani von der Flucht als junges Mädchen mit ihrer Familie aus dem Iran und der Ankunft im winterlichen Berlin 1985.

Auf packende Weise und humorvoll erzählte die Schriftstellerin von ihrem Weg aus dem Iran über die Türkei und die DDR bis nach Berlin und schließlich Heidelberg. Den lachenden Blick auf die vielfach angsteinflößenden, mehr als herausfordernden und bisweilen peinlich berührenden Erlebnisse musste sie sich, wie sie sagt, in vielen Erzählversuchen erst erarbeiten. Dabei kontrastierte sie die eigenen Erlebnisse mit den Erkenntnissen der Migrationsforschung über die Integration von Geflüchteten im fremden Land.

All diese Erlebnisse schildert die in der Flüchtlingshilfe aktive Sozialpädagogin in ihrem mehrfach preisgekrönten Buch "33 Bogen und ein Teehaus" aus der Sicht des damals 10-jährigen Mädchens. Zwischendurch las sie kleine Passagen aus dem Werk, bevor sie sich letztlich dann den Fragen der Zuhörer stellte. Bild: Stadtbibliothek