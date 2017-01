Volkshochschule Baar sagt Populismus den Kampf an

Verantwortung ist zentrales Semester-Themas

Donaueschingen – Seit es Volkshochschulen in Deutschland gibt, übernehmen sie Verantwortung: beispielsweise mit Computerkursen für die berufliche Weiterbildung, mit Sprachkursen für die Völkerverständigung oder mit ihren Rückenschulen oder Gymnastikkursen für die Gesundheit. Dennoch hat Jens Awe, Leiter der VHS Baar, für das im Februar beginnende neue Semester den Themenschwerpunkt "Verantwortung" gesetzt. Und zwar "mit Blick auf das, was uns zurzeit von populistischer Seite begegnet", wie er bei der Programm-Präsentation im Pressegespräch betont. Er und sein Team nehmen drängende gesellschaftliche Fragen und Probleme in den Fokus. "Denn mit unserem Tun- oder Nicht-Tun sind wir verantwortlich für die Entwicklungen in unserer eigenen näheren Zukunft, für spätere Generationen und für die Lebenssituationen in anderen Ländern", schreibt Awe im Editorial des neuen Programmhefts. Das über 200 Seiten starke Werk liegt ab heute in vielen Geschäften aus, in den Rathäusern, Banken und ist natürlich auch auf der Homepage (www.vhs-baar.de) online abrufbar.

Die VHS fragt im neuen Semester mit dem Henri-Nannen-Preistäger Uwe Ritzer nach dem Einfluss von Lobby-Verbänden auf die Demokratie. Ritzer ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und Buchautor. Ein anderer Vortrag geht der Frage nach, welchen Beitrag Biogas zum Klimaschutz und zur Energiewende leistet, ein weiterer wie sich das EU-weite Schutzgebietsnetz Natura 2000 auf die Baar auswirkt. Ein Heimspiel wird Emerich Sumser haben: Der gebürtige Hüfinger ist Theologe und Diplom-Biologe. Er nimmt bei seinem Referat die menschlichen Anlagen zu verantwortungsvollem, ethischen Handeln unter die Lupe und zeigt laut Awe erstaunliche Parallelen von Evolutionsbiologie und christlicher Ethik auf.

Der zweite Semesterschwerpunkt widmet sich in vier Vorträgen dem Thema Demenz, inklusive Tipps für Angehörige oder andere pflegende Menschen von Demenzkranken. Drei weitere Höhepunkte macht Awe im neuen Programm aus: Der Theologe und Philosoph Professor Karl-Josef Kuschel spricht im Lutherjahr über Luthers Nachwirkungen in der deutschen Literatur und Professor Jens Harder, Chefarzt der Medizinischen Klinik in Singen, über die Vermeidbarkeit von Krebs. "Mal was ganz anderes" sei ein nicht ganz ernstes Klassik-Konzert der beiden Kammermusiker Oskar Schultheis und Ulrich Busch.

Sehr beliebt sind bei der VHS die geführten Exkursionen zu kunst-, technik- und zeitgenössischen Ausstellungen. Diesmal geht's zur Baustelle der Daimler-Teststrecke nach Immendingen, zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe nach Bad Boll, nach Baden-Baden und zu den Bregenzer Festspielen. Und dann lockt noch Venedig, wo im September die Kunst-Biennale besucht wird. Die Ausflüge werden zum Teil mit Partnern organisiert, die Teilnehmerzahlen sind deshalb begrenzt. Awes Tipp: "Möglichst schnell anmelden!" Einen Geheimtipp empfiehlt er noch, der jetzt natürlich nicht mehr geheim ist: Life Kinetik – Gehirnjogging durch Bewegung. Darauf setze zum Beispiel Felix Neureuther – und wer will nicht auch so Skifahren können wie Gold-Rosis Sohn.

Im abgelaufenen VHS-Semester kamen 287 Kurse zustande – was einer Steigerung von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorsemester bedeutet. 79 Veranstaltungen davon waren komplett ausgebucht. Elf Zusatzkurse mussten wegen der großen Nachfrage zusätzlich organisiet werden. Größter Frequenzbringer war eine Lesung zur französischen G Sigmaringens während der Endphase des Zweiten Weltkriegs (77 Besucher). Es folgt der Pflege-Notstand-Tag (69), ein Vortrag überb Ursachen und Fehldiagnostik von Demenz (40) und eine Informationsveranstaltung über Neuerungen im Asylrecht (38). Komplett ausgebucht waren zwei Line-Dance-Kurse.

