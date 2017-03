Donaueschingen Villinger Konzertchor gastiert bei Stunde der Orgelmusik

Die Cappella Nova lässt Geschehen bei Konzert in der Stadtkirche St. Johann lebendig werden.

In der „Donaueschinger Stunde der Orgelmusik“ gastiert die Cappella Nova. Der Kammerchor am Villinger Münster ist am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Johann in Donaueschingen zu hören. Der Konzertchor unter Leitung von Münster- und Bezirkskantor Roman Laub lässt das Passionsgeschehen lebendig werden mit Werken vom Frühbarock bis zum frühen 20. Jahrhundert. Daneben spielt der Donaueschinger Kantor Andreas Rütschlin zwei bedeutende Werke von César Franck auf der dafür besonders geeigneten Mönch-Orgel.

Der Kammerchor Cappella Nova am Villinger Münster wurde 1989 von Stephan Rommelspacher gegründet und steht seit 2013 unter der Leitung von Roman Laub. Neben einem großen Spektrum an anspruchsvoller Chorliteratur hat der Chor seit seiner Gründung auch eine Reihe bedeutender oratorischer Werke aufgeführt, darunter das Weihnachtsoratorium, das Magnificat sowie die Johannes- und Matthäuspassionen.

Roman Laub stammt aus dem oberschwäbischen Bad Buchau. Er studierte katholische Kirchenmusik, Schulmusik und Konzertfach Orgel in Freiburg, Graz und Weimar. Er wurde bei internationalen Orgelwettbewerben mehrfach ausgezeichnet. Seit 2013 ist Roman Laub als Nachfolger von Christian Schmitt Münster- und Bezirkskantor am Villinger Münster.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende zur Finanzierung des Konzertes wird im Anschluss gebeten.